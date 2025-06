Lo despidieron en México, buscó suerte en Europa y ahora quiere fichar a jugadores de la Liga BBVA MX

El argentino bicampeón de la Liga BBVA MX con el Atlas, Diego Cocca, ahora busca fichar a jugadores del futbol de México en su nueva aventura al dirigir a un equipo histórico de su país: Club Atlético Talleres, conjunto con el que firmó hasta junio de 2026 , justo antes de la Copa del Mundo de ese año. Luego de su breve paso por Europa, el entrenador quiere reforzarse con el defensa Hugo Martín Nervo.

El futbolista de 34 años, Nervo, regresaría a su país tras 7 años en el futbol mexicano, pues llegó al Santos Laguna en julio de 2018. Allí ha estado en dos etapas al igual que con el Atlas, conjunto en el que jugó bajo las órdenes de Cocca y con el que conquistó dos campeonatos para los rojinegros después de más de 70 años de sequía . El jugador llegaría libre a Talleres, pues no entra en planes del club de la Liga BBVA MX.

Por lo anterior, sería el primer refuerzo de Diego Cocca ahora en su nueva etapa como uno de los estrategas de uno de los equipos históricos de Argentina. No obstante, debido a que el ex capitán del Atlas no tiene contrato vigente también es pretendido por otros dos conjuntos de la Liga BBVA MX, ya que solo pagarían el sueldo del jugador, de acuerdo con información del periodista Nahuel Ferreira, aunque no precisó cuáles son.

Diego Cocca dirigió a varios clubes de la Liga BBVA MX, como Tijuana, Santos Laguna, Atlas y Tigres. Gracias al bicampeonato que consiguió con los rojinegros fue elegido para dirigir la Selección Mexicana. Sin embargo, solo duró 4 meses en el puesto, luego de caer en las semifinales de la Nations League 2023 ante Estados Unidos. Después de su breve paso intentó probar suerte en Europa con el Valladolid de España, pero su estancia fue de 65 días.

Ahora, intentará retomar el camino y olvidar los malos pasajes que tuvo en sus últimas dos aventuras y enfocarse en el Club Atlético Talleres, uno de los históricos de Argentina. No obstante, este nuevo desafío no será sencillo, ya que deberá adaptarse rápidamente a la liga de su país y mejorar el estilo de juego de una escuadra que aspira a pelear la parte alta de la tabla. ¿Lo hará con Nervo y futbolistas de la Liga BBVA MX?