Es portero del Rayo Vallecano y podría desplazar a Tala Rangel y Luis Malagón de la Selección Mexicana

Dominc Luna es el portero que forma parte de las Fuerzas Básicas del Rayo Vallecano de España y que en un futuro podría desplazar a Raúl “Tala” Rangel y Luis Malagón de la Selección Mexicana, ya que de momento ellos son los arqueros con los que contará el combinado azteca para la Copa Mundial de la FIFA 2026 que arranca el 11 de junio.

México no ha tenido problemas con el tema de guardametas, ya que a lo largo de la historia se han consolidado grandes referentes, como Pablo Larios, Jorge Campos, Óscar, Pérez, Jesús Corona, Oswaldo Sánchez y Memo Ochoa, quien ya tendría la fecha de su regreso a selección . Es por ello que el jugador de 16 años podría figurar en un futuro.

Dominic Luna tiene 16 años y es portero de la Juvenil del Rayo Vallecano de España.|@mexeuropeos

El guardameta milita con el club español en la categoría Primera Juvenil y fue seleccionado a finales de 2024 en las visorías que realizó el equipo en Pachuca, Hidalgo. De a poco ha ido escalando, ya que se incorporó primeramente a Cadetes A.

“Estamos emocionados de ver lo que el futuro tiene preparado para Dominic, quien sigue llevando en alto el nombre de México y demostrando que todo es posible con determinación y constancia”, publicó en sus redes sociales la Fundación Rayo Vallecano.

La trayectoria de Dominic Luna antes de llegar a Rayo Vallecano

Muy poco se sabe de la trayectoria de Luna, pues apenas tiene 16 años. La información sobre él es que nació en la Ciudad de México el 27 de mayo de 2009. Inició su carrera como futbolista en las Fuerzas Básicas del Pachuca y fue en esa misma ciudad que realizó las pruebas con el conjunto español.

Cabe mencionar que aún es muy temprano para “echar las campanas al vuelo”, ya que el guardameta aún está en proceso de formación, pero en un futuro podría ser el nuevo arquero de la Selección Nacional, como es el caso de Alex Padilla, quien hizo todo su proceso en España, ya que nació en Europa, pero decidió representar al combinado azteca.