VIDEO: La ESCALOFRIANTE lesión de Hendricks en la NBA

El pasado lunes 28 de octubre del 2024, en el partido de Dallas Mavericks vs Utah Jazz, Taylor Hendricks sufrió una escalofriante lesión, totalmente solo mientras intentaba frenar en el ataque de su equipo.

Al ala-pívot, se le terminó atorando su tenis en su trayectoria, lo que provocó que todo su peso cayera sobre su pierna causándole una fractura del peroné derecho y una dislocación del tobillo.

La lesión de Hendricks sucedió a mitad del tercer cuarto del encuentro. El conjunto del Utah Jazz dio a conocer unos minutos después de su salida del juego, la lesión que sufrió y revelaron que darán más información cuando sea necesario y le hagan todos los estudios correspondientes.

“El atacante del Jazz, Taylor Hendricks sufrió una fractura del peroné derecho y una dislocación del tobillo en el partido de esta noche en Dallas. Se proporcionarán más actualizaciones cuando sea necesario”.

Al finalizar el partido, en la conferencia de prensa, el entrenador Will Hardy habló sobre la lesión de Hendricks y reveló que el equipo quería demostrarle su apoyo, amor y cariño tras su lesión. Además, agregó que van hacer lo posible para mostrarle a su familia el apoyo.

“Haremos todo lo posible como grupo para seguir demostrándole a [Taylor] y a su familia algo de amor y apoyo durante esto”.

