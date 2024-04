¡Casi como ver al Real Madrid!: La ESCANDALOSA subida de precios para ver al Cruz Azul

Después de años en la oscuridad, apenas este torneo Cruz Azul ha comenzado a ganarse de nuevo el cariño de su afición, y la directiva ha aprovechado para mandar a las nubes los costos de los boletos para asistir al partido en el Estadio Ciudad de los Deportes entre La Máquina y los Rayados de Monterrey.

El club anunció que los costos para este compromiso iban desde los 400 pesos hasta los 900. Debido a los exagerados cargos de la empresa que expide las entradas, para que un aficionado pueda acudir al inmueble de la Colonia Noche Buena tendrá que gasta como mínimo 566.50 pesos, y hasta 1,133 en caso de ir a la zona más cara, que es la pequeña zona techada, llamada “Zona VIP”.

¿Cruz Azul debería dejar ir al portero Kevin Mier?

Un aficionado que compre entradas en ese sector techado del Estadio Ciudad de los Deportes, podría sin problemas acudir a ver el Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabeu, con factores “un poco distintos”. La plantilla merengue tiene un valor que supera los mil millones de euros, mientras que la del conjunto cementero no llega ni a los 50 millones, según Transfermarkt. No hace falta ni mencionar la diferencia de experiencias entre un estadio recién remodelado, y uno que no ha sufrido modificaciones importantes desde su inauguración en la década de los 40s.

Esto, tomando en cuenta que el boleto más económico para ver un partido de liga española del Real Madrid ronda los 60 euros, equivalentes al tipo de cambio de este jueves 4 de abril, a 1,080 pesos mexicanos.

🎟️ BOLETOS A LA VENTA 🎟️



Queremos verlos a todos el sábado en el @estadiocdd.



➡️ https://t.co/efl981xwb1



¡Vamos juntos por los tres puntos! #AzulDePorVida pic.twitter.com/xXjTjKwu3i — CRUZ AZUL (@CruzAzul) April 3, 2024

Te puede interesar: Aficionados de Cruz Azul explotan contra la directiva

Un 250% más caros que la anterior etapa del Cruz Azul en este estadio

Si tomamos en cuenta los costos para el partido de este sábado ante Rayados, Cruz Azul ha aumentado casi un 250% los precios de sus boletos en esta nueva etapa en el antiguo Estadio Azul, en comparación con la última vez que el equipo jugó ahí mismo, el 22 de abril del 2018 ante Morelia.

Para ese compromiso, el boleto de Platea A estaba en 270 pesos. Para este sábado 6 de abril está en 650 pesos más cargos de la empresa proveedora de los tickets, lo que los eleva aún más, a 828 pesos.

Te puede interesar: VIDEO: La reacción de Messi al GOLAZO de Rayados

De acuerdo con el INEGI, la inflación en este periodo de tiempo ha sido del 29%, lo que justificaría una subida de precios, tomando como referencia esa zona, de 270 pesos a 350. Sin embargo, la dirigencia los ha elevado a casi el doble, aún cuando el equipo ha ganado sólo uno de sus últimos cinco partidos y viene de dar una de sus actuaciones más pobres en todo el torneo el pasado fin de semana ante los Pumas, en Ciudad Universitaria.