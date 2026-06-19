Dónde y en qué estadio juegan Escocia y Marruecos HOY viernes 19 de junio

Escocia y Marruecos se enfrentan este viernes 19 de junio en uno de los partidos más atractivos del Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El encuentro puede empezar a marcar el rumbo de la zona, donde también compiten Brasil y Haití.

El partido se jugará en Estados Unidos y tendrá como escenario el Boston Stadium, nombre oficial utilizado por la FIFA para este recinto durante la justa veraniega. La sede corresponde a la ciudad de Boston, aunque el estadio se encuentra ubicado en la zona de Foxborough, Massachusetts.

Estadio de Boston|Crédito: @GilletteStadium / X

Dónde juegan Escocia vs Marruecos hoy

El partido entre Escocia y Marruecos se juega hoy, viernes 19 de junio, en Boston, Estados Unidos, por la segunda fecha del Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Para efectos oficiales del torneo, FIFA identifica el escenario como Boston Stadium o Estadio de Boston en español, por lo que ese es el nombre que aparece en el calendario del certamen. El duelo corresponde al partido 30 de la Fase de Grupos.

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Este encuentro llega con un contexto importante para ambas selecciones. Escocia viene de vencer a Haití en su debut, mientras que Marruecos empató contra Brasil en la primera jornada. Por eso, el resultado puede tener peso directo en la pelea por la clasificación a la siguiente ronda.

|X: FIFAWordCup

A qué hora juegan Escocia vs Marruecos

El partido entre Escocia y Marruecos está programado para este viernes 19 de junio a las 16:00 horas, tiempo del centro de México.

En horario local de Boston, el encuentro se disputará a las 6:00 p.m. ET. Será uno de los partidos del día dentro de la actividad de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Qué grupo comparten Escocia y Marruecos

Escocia y Marruecos forman parte del Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En esa misma zona también aparecen Brasil y Haití, dos selecciones que completan uno de los sectores con mayor atención en esta primera fase.

El formato de la justa mundialista para esta edición entrega boletos directos a los dos primeros lugares de cada grupo. Además, los mejores terceros también tienen opciones de avanzar, por lo que cada punto puede ser determinante.

Para Escocia, el partido representa una oportunidad de confirmar su buen arranque. Para Marruecos, semifinalista en Qatar 2022, el duelo aparece como una prueba clave para sostener sus aspiraciones dentro del grupo.