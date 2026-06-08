¡Pánico en Los Protagonistas! 🦂 Un escorpión desata el caos entre Martinoli, Luis García y Rosique
Lo que parecía una transmisión normal se convirtió en un momento inesperado cuando un escorpión apareció en el foro de Los Protagonistas. La reacción de Christian Martinoli, Luis García y Antonio Rosique desató risas, nervios y una escena que nadie vio venir.
Un inesperado visitante sembró el caos en el foro de Los Protagonistas. Un escorpión sorprendió a Christian Martinoli, Luis García y Antonio Rosique durante la transmisión, provocando reacciones de nervios, sustos y momentos que rápidamente se volvieron memorables. Revive este divertido episodio y descubre cómo enfrentaron la inesperada aparición del arácnido en pleno programa.