Movistar R7 se consagra como primer finalista en la LLA

La intensidad de los enfrentamientos en la Grieta del Invocador en la Liga Latinoamérica (LLA) ha mantenido a los espectadores al borde de sus asientos con grandes batallas, en este martes 8 de agosto de 2023, Movistar R7 emerge como el primer finalista del torneo, relegando a Estral a la llave inferior donde luchará en la segunda semifinal.

La fecha clave es el 26 de agosto, día de la esperada final de la LLA, quien se corone campeón no solo alzará la copa como el mejor en la Grieta del Invocador en Latinoamérica, sino que también tendrá el honor de representar a la región en el Worlds 2023 que se celebrará en Corea.

El enfrentamiento ha mantenido a los aficionados al límite de sus emociones en cada momento del juego, la victoria fue clara en la Grieta del Invocador con un marcador final de 3 a 1 a favor del equipo Movistar R7, que superó a Estral.

Los dos primeros encuentros resultaron indiscutiblemente favorables para Movistar R7, sin embargo, en el tercer encuentro, Estral demostró estrategia y determinación al vencer a R7, aunque no lograron mantener el ritmo, la escuadra aún tiene oportunidades en el lower bracket, donde continuará su lucha en la Grieta del Invocador.

Próximos enfrentamientos:

9 de agosto: Isurus vs Six Karma

15 de agosto: Estral vs el ganador del 9 de agosto

26 de agosto: Gran final entre Movistar R7 y el ganador del 15 de agosto

Recuerda que todas estas emociones se transmitirán en las emisiones oficiales de Azteca Esports.