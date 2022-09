Escucha el tema que estará sonando en el Worlds 2022

Agrega el nuevo tema de orquesta del Worlds 2022 a tu playlist, disfruta de 3 minutos y 27 segundos de canción con toques electrónicos que nos estarán acompañando a lo largo de todo el mundial, a lo largo de todos los años la música y los conciertos dentro de este evento se han hecho legendarios aquí te dejamos el video.

WORLDS 2022 | ORCHESTRAL THEME - League of Legends

¿Cuándo es el Worlds 2022?

El Worlds 2022 inicia el jueves 29 de septiembre con su famosos show donde tienen invitados de renombre y un espectáculo visual sin precedentes, los grupos se definen este domingo 11 de septiembre una vez finalizada la LCS.

Este sábado y domingo se jugará la Promo Relegación donde 4 equipos se disputarán al mejor de 5 contiendas para pelear un lugar en la Liga Latinoamericana de League of Legends, dentro de estos equipos se encuentran Incubus Gaming y The King que buscan el ascenso, mientras que Xten Gaming y Globant Emerald buscaran no ser descendidos dentro de la liga.

Te puede interesar: Fecha y horario de los encuentros de Promo Relegación

Fechas y sede de las fases del Worlds 2022

Play-Ins: Del 29 de septiembre al 4 de octubre en el Arena Esports Stadium en Artz Pedregal de Ciudad de México, México.

Fase de grupos: Del 7 al 10 y del 13 al 16 de octubre en el Hulu Theater en Madison Square Garden, Nueva York.

Cuartos de final: Del 20 al 23 de octubre en el Hulu Theater en Madison Square Garden, Nueva York.

Semifinales: Del 29 al 30 de octubre en el State Farm Arena en Atlanta, Georgia.

Te puede interesar: Riot anuncia la fecha del sorteo de equipos para Worlds 2022

Final: El 5 de noviembre en el Chase Center en San Francisco, California.

Disfruta de todas las emociones dentro de la grieta del invocador por todas las redes de Azteca Esports, escucha el casteo más épico y se parte de la mejor comunidad de League of Legends.