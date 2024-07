DT de Alemania protesta por la mano de Cucurella, ¿Fue penal?

Siguen los ecos tras la polémica en el partido entre España vs Alemania. El técnico alemán, Julian Nagelsmann, protestó por la mano de Cucurella que el árbitro no señaló como penal, en los Tiempos Extras de los Cuartos de Final de la Eurocopa 2024.

España venció a Alemania y se colocó en la Semifinal de la EURO 2024, pero el técnico Julian Nagelsmann señaló que no encontró explicación de la decisión del árbitro porque el disparo de Musiala iba a puerta.

Era penal, asegura Julian Nagelsmann

“Lo primero felicitar a España. No empezamos bien el partido, imprecisos y haciendo muchas faltas. Reaccionamos bien en la segunda mitad y tuvimos muchas ocasiones. Solo nosotros quisimos ganar. Merecimos más, pero no defendimos bien la jugada del segundo gol”, aseguró en conferencia tras la eliminación de Alemania.

Sin embargo, el técnico protestó cuando fue cuestionado por la presunta mano de Cucurella que generó polémica en el duelo de Cuartos de Final.

“No entiendo por qué no se tiene en cuenta lo que ocurre con el balón. Si Musiala manda el balón al centro de Stuttgart y Cucurella lo roza con la mano, no diría absolutamente nada. Pero es que el disparo iba a puerta. Tenemos mucha inteligencia artificial y no la aprovechamos. Ese balón iba a portería y creo que hubiese ido dentro, de ahí que no entienda la decisión del árbitro”, aseguró.

No culpa al árbitro pero sí al reglamento

El técnico no culpó al árbitro pero sí al reglamento y pidió que debería ser más simple.

“No siento que me hayan engañado. Al final existe un reglamento… El reglamento debería ser más simple. Creo que si un balón que va a portería y choca en una mano debería ser penalti”, continuó.

España está en la Semifinal de la EURO y disputará el duelo por el boleto a la final ante Francia, que viene de eliminar a Portugal en la última Eurocopa de Cristiano Ronaldo.

