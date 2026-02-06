España quería adjudicarse un récord, pero México lo destruyó en un segundo

En los últimos días, se ha vuelto tendencia en redes sociales un gol de Carles Puyol con la Selección de España el cual consideran como el mejor de los tiempos. Sin embargo, ese récord le pertenece a México, con un golazo de Manuel Negrete en el Mundial 1986, que se realizó en suelo azteca, como lo será gran parte de la justa en este 2026 que arrancará el 11 de junio.

El usuario de X identificado como Nenn Fan encendió las redes sociales con tremenda publicación de la anotación de cabeza del exjugador contra los alemanes para darle el pase a la Gran Final del Mundial de Sudáfrica 2010, que a la postre lo terminaron por ganar en tiempo de compensación ante Países Bajos, que clasificó invicto para la justa de este año.

Manuel Negrete convirtió el mejor gol en la historia de los mundiales en México 1986.|Chiango

La publicación del usuario generó miles de comentarios en el que sugieren que hay mejores goles que el de los españoles, como lo fue el de Jared Borgetti ante Italia en el Mundial de Corea-Japón 2002, debido a la complejidad y poco ángulo que tenía para vencer al histórico Gianluigi Buffon.

El mejor gol de todos los tiempos en los mundiales

El tema de conversación se cierra en favor para México, ya que además del golazo de Jared cuenta con uno que fue avalado por la FIFA en 2018 como el mejor gol en la historia de los mundiales, que fue convertido por Manuel Negrete de media tijera en el mítico Estadio Azteca (ahora Banorte).

El entonces jugador de los Pumas hizo estallar el Coloso de Santa Úrsula luego de una jugada en conjunto con Javier Aguirre (hoy entrenador de la Selección Mexicana) el 15 de junio de 1986 durante el encuentro de Octavos de Final ante Bulgaria.

El gol del mexicano quedó inmortalizado para la historia, incluso en la votación superó a las anotaciones de grandes jugadores que fueron campeones del mundo en suelo azteca: Pelé y Diego Armando Maradona.