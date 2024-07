Cobertura España vs Uzbekistán EN VIVO | París 2024

Culminó la espera, y la Justa Veraniega de este 2024 inicia este jueves 24 de julio, cuando el futbol varonil inicie en París 2024. Uno de los dos encuentros que dará el banderazo de salida en la capital francesa será el España vs Uzbekistán, duelo que forma parte del Grupo C, en punto de las 7:00 AM (tiempo del centro de México).

A la misma hora, Argentina y Marruecos se verán las caras, ellos dentro del sector B, y otro de los duelos que más llaman la atención dentre este primer día de actividad, es el Francia, los locales, contra su similar de los Estados Unidos, partido que se disputará a la 1:00 PM (TCM).

¿Quiénes son los convocados por parte de la Selección Española para París 2024?

El conjunto que dirige Santi Denia, que buscará llegar a la Final una vez más, como lo hiciera en Tokyo 2020, cuando cayeron frente Brasil, está conformado por:

Porteros: Arnau Tenas (París Saint-Germain) y Joan García (Espanyol)

Defensas: Eric García (Girona), Marc Pubill (Almería), Jon Pacheco (Real Sociedad), Miguel Gutiérrez (Girona), Pau Cubarsí (FC Barcelona) y Juan Miranda (Bolonia).

Medios: Fermín López (FC Barcelona), Álex Baena (Villarreal), Beñat Turrientes (Real Sociedad), Adrián Bernabé (Parma), Pablo Barrios (Atlético de Madrid) y Aimar Oroz (Osasuna).

Delanteros: Sergio Gómez (Real Sociedad), Diego López (Valencia CF), Samu Omorodion (Atlético de Madrid) y Abel Ruiz (Girona).

Siendo los tres refuerzos: Miranda, Gómez y Ruiz, quienes nacieron en el 2000, por lo que apenas arribaron con un año más de lo permitido.

¿Estos son los Grupos del Futbol Varonil en París 2024?

Para la Justa Veraniega, los equipos estarán divididos en cuatro grupos, donde los dos primeros de cada sector clasificarán a los Cuartos de Final, para posteriormente jugar la Semifinal y la Gran Final, entre este 24 de julio y hasta el 9 de agosto.

Grupo A

Francia

Estados Unidos

Guinea

Nueva Zelanda

Grupo B

Argentina

Marruecos

Irak

Ucrania

Grupo C

Uzbekistán

España

Egipto

Repúplica Dominicana

Grupo D

Japón

Paraguay

Malí

Israel