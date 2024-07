España vs Francia: Historial de enfrentamientos previo a las semifinales de la Euro 2024

España vs Francia se llevará a cabo este martes 9 de julio en la Allianz Arena, en busca de ser el primer invitado a la Final de la Euro 2024.

Este es el sexto enfrentamiento entre España y Francia en un torneo importante. Los Galos ganaron tres de los cuatro primeros (2-0 en la final de la Eurocopa 1984, 2-1 en Cuartos de Final de la Eurocopa 2000, 3-1 en Octavos de Final del Mundial 2006), mientras que España ganó el partido más reciente, un 2-0 en Cuartos de Final de la Eurocopa 2012. El otro fue un empate 1-1 durante la Fase de Grupos de la EURO 1996.

Enfrentándose en la Semifinal de Euro 2024, también se han visto las caras en una Fase de Grupos (1996), Octavos de Final (2006), Cuartos de Final (2000 y 2012) y Final (1984) de grandes torneos, el España vs Francia será apenas el tercer enfrentamiento que se dispute en cada fase de los torneos entre Copa del Mundo y Eurocopa, junto con el Italia vs España y el Inglaterra vs Alemania.

ESPAÑA Y FRANCIA EN LA EURO 2024

La “Furia Roja” es el único equipo que ha ganado sus cinco partidos de la Eurocopa 2024. Ningún equipo en la historia de la Eurocopa ha ganado seis partidos en una misma edición.

Francia busca alcanzar su cuarta Final del torneo europeo (1984, 2000 y 2016), aunque sería solo la segunda que no se juega en suelo francés (Eurocopa 2000 en Holanda). España, por su parte, busca llegar a su quinta final, sólo Alemania ha jugado más con 6. Los españoles han superado cuatro de las cinco semifinales, pero cayeron en los penaltis ante Italia, a la postre campeona, en esta fase de la EURO 2020.

Desde el inicio de 2023, España tiene el mejor porcentaje de victorias de cualquier nación europea, ganando 15 de sus 19 partidos bajo la dirección de Luis de la Fuente (79%). Han ganado sus últimos siete partidos seguidos, la última vez que ganaron más consecutivamente fue entre junio de 2009 y junio de 2010 (12).

