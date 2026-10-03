España 1-0 República Checa: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 3 de octubre, partido de la Nations League 2026; marcador online

La selección de España busca este sábado alargar su histórico momento de forma en el Estadio Carlos Tartiere de Oviedo, donde regresa tras 11 años. 'La Roja' vive un momento arrollador: tras vencer a Inglaterra y Croacia en el inicio de la UEFA Nations League, acumula una impresionante racha invicta de 40 partidos en los 90 reglamentarios (30 victorias y 10 empates). Con una imbatibilidad como local que data de octubre de 2018 y un balance histórico muy favorable en tierras asturianas, el combinado nacional parte como superfavorito.

En la vereda de enfrente, la República Checa afronta una misión titánica. El conjunto centroeuropeo llega sumido en una profunda crisis de resultados tras caer en sus dos primeros encuentros como local en este torneo, lo que los deja al borde del abismo y con la pesada carga de disputar tres de sus últimos cuatro partidos del Grupo A3 como visitantes. Para colmo de males, los checos no conocen la victoria en los 90 minutos en lo que va de 2026 (3 empates y 4 derrotas). Frenar a una máquina competitiva como la española en su propio feudo parece una cuesta demasiado empinada.

Pronóstico del España vs República Checa hoy sábado 3 de octubre 2026

España asume este compromiso con el cartel de favorita, respaldada por la profundidad de su plantilla, su jerarquía competitiva y el factor de jugar en condición de local. Marcador Probable: 3-1 a favor de España

Horario y dónde seguir en vivo el España vs República Checa

Horario: 12:45 horas (tiempo del centro de México)

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