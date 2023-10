Esposa de Chicote Calderón responde con dureza a críticas

La esposa de Cristian Calderón, Adriana Castillo, sale a la defensa de su marido respondiendo a las críticas recibidas, tanto a ella como al ‘Chicote’, sobre la supuesta indisciplina de haber metido mujeres al hotel de concentración junto con sus compañeros de equipo Alexis Vega y Raúl Martínez.

Adriana Castillo en sus redes sociales desmiente la versión sobre la separación de los jugadores del plantel de Primera División y da su versión de lo sucedido.

“No aguantaría ‘cuernos’ por dinero”: esposa del Chicote Calderón

“Nadie está con él por el dinero, necesidad no tengo y nunca la he tenido, no aguantaría ‘cuernos’ por dinero. La verdad aún no sale a la luz, no digan cosas que no son solo porque supuestos medios lo dicen. Porque si supuestamente de verdad paso, por qué no enseñan pruebas? POR QUE NO LAS HAY Y POR QUE NO FUE VERDAD. SOLO UNO SABE LA VERDAD!!! Lo que realmente paso no dejen que les llenen los ojos de mentiras y la boca de veneno. dejen de estar ching…pónganse a trabajar y enfóquense en su vida”, fue la contestación de la esposa del Chicote luego de recibir fuertes comentarios sobre una supuesta infidelidad del jugador.

Los jugadores del Guadalajara fueron separados definitivamente del equipo rojiblanco por meter mujeres al hotel donde estaban hospedados junto con el resto del conjunto jalisciense durante el partido ante los Diablos Rojos de Toluca de la jornada 10 del presente torneo, encuentro que se llevó a cabo en la capital mexiquense.

También la pareja de Alexis Vega, Paula González, ha salido a defender a su media naranja a través de las redes sociales.

El resultado del partido entre Toluca y Guadalajara fue de un empate a un tanto. Los goles fueron anotados por Edgar López por los choriceros y Ricardo Marín por el rebaño sagrado.