Esposa de Dani Alves responde a posible fichaje con Pumas

El posible fichaje de Dani Alves con Pumas sigue dando de qué hablar. Ahora, la esposa del exjugador del Barcelona, Joana Sanz, respondió en redes sociales a su posible llegada a Ciudad Universitaria.

El futuro de Alves sigue siendo un misterio. Justo cuando parecía que su llegada a la Liga BBVA MX era más latente que nunca, ahora parece estar muy alejado a cerrar su traspaso con los universitarios e incluso se habla de que está valorando algunas ofertas de Sudamérica.

Joana Sanz responde sobre el fichaje de Dani Alves con Pumas

En sus redes sociales, Joana Sanz, esposa de Dani Alves, subió una foto del futbolista bebiendo una copa de vino. La imagen fue aprovechada por algunos aficionados, quienes aseguraron que estaba “celebrando” su fichaje con Pumas.

“Brindando Dani Alves por su decisión de venir a Pumas. Felicidades nos va a ir de maravilla”, fue lo que escribió uno de los aficionados y de inmediato respondió Joana Sanz: “No inventen”, es lo que colocó la esposa del jugador.

Ese comentario recibió otras miles respuestas pero Sanz ya no dijo nada. En días anteriores se había mencionado que ella no aceptaba el fichaje de Dani Alves con Pumas y por eso no se había cerrado la negociación, aunque todo quedó en rumores. Sin embargo, los seguidores felinos aprovecharon para “pedirle” que acepte firmar con ellos.

La llegada de Dani Alves significaría un cierre con broche de oro para Pumas, en cuanto al mercado de fichajes. Cabe recordar que pese a la salida de jugadores como Alfredo Talavera o Alan Mozo, también consiguieron contratar a futbolistas como Adrián Aldrete, Gustavo del Prete y Eduardo Salvio. Con ellos y Juan Dinenno, han conformado un tridente en el ataque que promete dar espectáculo.

