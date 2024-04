¿Nahuel tuvo miedo? Esposa de Esteban Andrada le manda mensaje al portero de Tigres

El pasado sábado 13 de abril del 2024, se disputó el Clásico Regio entre Rayados vs Tigres. El encuentro terminó 3-3 y tras el empate, en las redes sociales se volvió viral Nahuel Guzmán que desde el palco en el que estaba, logró hacer de las suyas en el terreno de juego.

Diferentes videos en redes sociales, demostraron que el Nahuel estuvo usando un láser desde el palco en el que se encontraba y lo apuntaba directamente a los jugadores del equipo de Rayados. En especial, una de sus intenciones era molestar al portero Esteban Andrada.

JAJAJAJAJAJJA EN TÚ BARCO SIEMPRE DON ESTEBAN ANDRADA. pic.twitter.com/8RMjr3sX63 — 𝙇𝙚𝙮𝙫𝙖𝘾𝙁𝙈 (@LeyvaCFM_) April 14, 2024

El cual no dudó en mostrar su enojo y mandarle un mensaje en redes sociales tras finalizar el encuentro. El arquero subió una historia mostrando a Nahuel en el estadio y puso un insulto.

VIDEO | Jackie Nava saca la cara por Canelo Álvarez reaccionando a las críticas

Te puede interesar: La sanción que podría recibir Nahuel Guzmán por usar láser en el Clásico Regio

La esposa de Esteban Andrada lo defiende

Ante la polémica, la esposa de Esteban Andrada también lo defendió en redes sociales y aprovechó para mandarle un mensaje a Nahuel Guzmán. Fue en sus historias de Instagram con el @negalasso donde mostró su enojo y respaldo al arquero de Rayados.

Más pruebas contra Nahuel Guzmán pic.twitter.com/ejoLRW97ER — Absalon Rayado (@absalon78) April 14, 2024

La primera historia que subió fue una donde insultó a Nahuel,'Pu.., cag.. y sucio’’, donde se puede ver de fondo la foto polémica de Nahuel con el láser verde. En su segunda historia puso solo texto y escribió lo siguiente “Tanto miedo tenías nahuelito” con emojis riendose.

Por último, explicó que la historia que subió su esposo no la borró, la razón por la que ya no aparece era porque fue denunciada y agregó que una vez que se hacen las cosas no se echan para atrás.

La esposa de Esteban Andrada, reacciona al vídeo de Nahuel Guzman con el láser en #instagram .



Ojo aquí con la #LigaBBVAMX .#ClasicoRegio135 pic.twitter.com/rBJFIOgiss — Drake5 ⚽🟨🟦 (@soul_drake5) April 14, 2024



“La publicación de Esteban fue denunciada, no borrada! PARA ATRÁS, NI PARA TOMAR IMPULSO”.

Resumen: Puebla 0-1 Cruz Azul | Jornada 15 del Clausura 2024

Te puede interesar: ÚLTIMO MOMENTO: Jugador de la Roma se desploma en pleno partido por posible infarto