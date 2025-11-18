El historial de finales entre Tigres y América Femenil

El historial de enfrentamientos en finales de liga arroja una clara ventaja para las 'Amazonas', aunque el primer episodio se pintó de azulcrema en una definición dramática.

El Balance

De las tres finales que han disputado hasta ahora, Tigres ha levantado el trofeo en dos ocasiones, mientras que el América tiene una corona en esta rivalidad directa.

1. Apertura 2018:

Este fue el primer gran choque por el título y se definió con máxima emoción. Ambos partidos de la final terminaron en empate (2-2 en la ida y 1-1 en la vuelta), llevando la serie a la tanda de penales en el Estadio Universitario.

* Las 'Águilas' de Leonardo Cuéllar se impusieron con un marcador de 3-1 en los penales, ganando su primer y único título de liga ante su acérrimo rival de este duelo.

2. Apertura 2022:

Tigres se tomó revancha cuatro años después y demostró su poderío. Las 'Amazonas', dirigidas en ese momento por Carmelina Moscato, dominaron ambos encuentros.

* Ganaron 1-0 la ida en el Estadio Azteca y sentenciaron el título con un 2-0 en el 'Volcán', para un global de 3-0 que les otorgó su quinto título de liga.

3. Apertura 2023:

Un año después, el guion se repitió con un dominio aún más contundente de las felinas. El equipo de Milagros Martínez demostró ser superior desde el partido de ida.

* Tigres goleó 0-3 en la cancha del América y finiquitó la serie con un empate sin goles (0-0) en la vuelta, logrando un global de 3-0 para su histórico sexto campeonato.

Una final infartante

La Final del Apertura 2025 será la cuarta batalla por la estrella de liga y un nuevo capítulo en esta intensa rivalidad. Tigres buscará extender su hegemonía y el América intentará equilibrar la balanza y alcanzar su tercer campeonato.

