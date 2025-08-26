deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
AUTOMOVILISMO
Nota

Esta es la fecha del debut de Checo Pérez con Cadillac

Luego de meses de especulación y tras un año sabático fuera de las pistas, Checo Pérez volverá a la Fórmula 1, esta vez como piloto oficial de Cadillac Racing

ChecoPérez.jpg
Foto: @SChecoPerez
Fernando Campos
AUTOMOVILISMO
Compartir

La espera terminó. Luego de meses de especulación y tras un año sabático fuera de las pistas, Sergio “Checo” Pérez volverá a la Fórmula 1 en marzo de 2026, esta vez como piloto oficial de Cadillac Racing, la nueva escudería que debutará en la máxima categoría del automovilismo con respaldo de General Motors.

La Checomania se encuentra en la pista como en las calles

El piloto tapatío, que cerró su ciclo con Red Bull en 2024, optó por tomarse un respiro en 2025 para replantear su carrera. Sin embargo, su regreso ya tiene fecha marcada: el primer Gran Premio de la temporada 2026, cuyo calendario aún no ha sido confirmado por la FIA, pero que tradicionalmente inicia en marzo, con Bahréin o Australia como posibles sedes inaugurales.

TE PUEDE INTERESAR:

Cadillac, que se une a la parrilla como el undécimo equipo, llega en un momento clave para la F1: el inicio de un nuevo reglamento técnico que promete revolucionar el deporte. La marca estadounidense apostará por motores Ferrari en su primer año, mientras desarrolla su propia unidad de potencia para futuras temporadas. La elección de Checo como uno de sus pilotos estrella responde a su experiencia, liderazgo y capacidad de desarrollo técnico, cualidades que serán fundamentales para cimentar el proyecto desde sus cimientos.

¿Quién es compañero de Checo Pérez en Cadillac?

Junto a Checo estará el finlandés Valtteri Bottas, otro veterano de la categoría, formando una dupla que combina velocidad, inteligencia en carrera y conocimiento profundo del paddock. Ambos serán los encargados de llevar el monoplaza de Cadillac a sus primeros puntos, podios y, por qué no, victorias.

¿Qué significa para México el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1?

Para México, el regreso de Checo representa mucho más que una noticia deportiva: es el símbolo de la perseverancia, la pasión y el orgullo nacional. Su debut con Cadillac será seguido de cerca por millones de aficionados que han acompañado su trayectoria desde sus inicios en Sauber, pasando por Force India, Racing Point y Red Bull.

Así que marca tu calendario: marzo de 2026 será el mes en que Checo Pérez vuelva a rugir en la pista, esta vez con el escudo de Cadillac en el pecho y una nueva misión por cumplir. La Fórmula 1 se prepara para una nueva era, y México estará en el centro de la acción.

Checo Pérez
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

WhatsApp Image 2025-07-14 at 3.13.54 PM.jpeg
Formula E
Resumen ePrix 13 Berlín | Fórmula E 2025
WhatsApp Image 2025-07-15 at 6.01.57 PM.jpeg
Formula E
Nick Cassidy se lleva ePrix 14 de Berlín | Oliver Rowland se corona
Resumen E Prix Jakarta
Formula E
RESUMEN: E-Prix Jakarta, Ronda 12 Fórmula E 2025
dani suarez nascar
AUTOMOVILISMO
Hice una remontada de locos: Daniel Suárez luego de ganar en la Nascar
Resumen e-Prix de Shangái, Nick Cassidy
Formula E
E-Prix de Shangái de la Fórmula E, Ronda 11, T11 | RESUMEN COMPLETO
Ronda 10 qualy Shangái
Formula E
Clasificación de la Ronda 10 de la Fórmula en el E-Prix de Shanghái
Ronda 11 qualy
Formula E
Clasificación de la Ronda 11 de la Fórmula en el E-Prix de Shanghái
Oliver Rowland E prix Tokio Fórmula E
Formula E
E-Prix de Tokio de la Fórmula E, Ronda 9, T11 | RESUMEN COMPLETO DE LA CARRERA
Fórmula E EPrix Tokio Ronda 8
Formula E
E-Prix de Tokio de la Fórmula E, Ronda 8, T11 | RESUMEN COMPLETO DE LA CARRERA
Thumbnail
AUTOMOVILISMO
Checo Pérez y los rumores que lo vinculan con Cadillac en la Fórmula 1
×
×