El jugador que Chivas podría fichar GRATIS porque hoy no tiene equipo, pero se mantiene vigente en el mercado

Poco a poco, Chivas se está transformando en un equipo confiable de la mano de Gabriel Milito y ahora mismo espera por clasificar a la Liguilla, objetivo que parecía imposible a principios del Apertura 2025. Sin embargo, la directiva va más allá y ya está analizando posibles refuerzos de cara al Clausura 2026 y uno de los jugadores que podría llegar gratis a Guadalajara es Ismael Govea.

Distintos reportes indican que el lateral derecho de 28 años está en la órbita de Chivas para sumarse gratis en el próximo mercado de fichajes. Govea viene de terminar contrato con el Santos Laguna y, desde el mes de agosto, se encuentra como agente libre. Milito podría aprovechar esta oportunidad, pues es posible que el Rebaño sufra bajas en el lateral derecho próximamente. Por otro lado, Diego Delgadillo dio una pésima noticia a Chivas .

El valor de Ismael Govea en el mercado actual

A pesar de no tener equipo, Govea mantiene un nivel de mercado aceptable. Según Transfermarkt, sitio especializado en transferencias, su precio actual es de 1,2 millones de euros. De todos modos, hay que resaltar que Ismael no se encuentra en el mejor momento de su carrera, pues no juega un partido oficial desde el 8 de agosto en la derrota por 4-0 ante LA Galaxy en Leagues Cup 2025.

Ismael Govea tiene experiencia internacional con México

El canterano de Atlas formó parte de varios procesos juveniles con la Selección Mexicana. Jugó el Torneo Esperanzas de Toulón 2018 y 2019 (segundo y tercer puesto), los Juegos Panamericanos del mismo año (tercer puesto) y, posteriormente, llegó a la Mayor gracias a Gerardo Martino, entrenador que lo convocó al conjunto nacional por primera vez.

Con la Selección Mexicana, Govea fue citado para disputar la fecha FIFA de octubre del año 2019. Allí, el ‘Tata’ Martino lo incluyó como titular en la victoria por 2-0 ante Trinidad y Tobago (jugó los 90 minutos), siendo este su único partido jugado con el equipo absoluto de México hasta la fecha.