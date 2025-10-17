Si le vas a Pumas, esto te interesa

Los Rayados se preparan para enfrentar a los Pumas este sábado en el “Gigante de Acero”, en donde han impuesto un absoluto dominio sobre el club capitalino, el cual nunca ha podido ganar en este inmueble.

El equipo regiomontano buscará aprovechar su localía para meterse en la pelea por el liderato que sostuvo durante las primeras fechas del Apertura 2025, pero que perdió en la fecha anterior al caer hasta la tercera posición de la clasificación con 26 puntos.

Tigres vs Necaxa EN VIVO, Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Pumas va por la recuperación

Para esto tienen a favor el medirse al conjunto de la UNAM, el cual viene con una mala racha de resultados y que además tiene un terrible historial en sus enfrentamientos en el Estadio BBVA.

La “Pandilla” tiene 12 victorias ante los “Felinos” en los 13 duelos que han tenido ambos clubes en este escenario, mientras que el juego restante fue un empate y nunca han ganado los universitarios.

Además los Pumas llevan cuatro visitas al “Gigante de Acero” y un acumulado de 405 minutos sin tan siquiera poder meter un gol en la casa de los Rayados, desde que Gustavo del Petre anotó el tanto del descuento en el triunfo de los de casa por marcador de 4-1 en el Clausura 2023. En esta impresionante hegemonía, los de la “Sultana del Norte” han registrado 10 anotaciones en los últimos cinco encuentros como locales contra los capitalinos.

Los números de ambos este torneo

El Monterrey llegará a este partido después de sacar un empate de visita ante Tijuana en la fecha 12 antes del parón por la Fecha FIFA, mientras los de la UNAM vienen de perder en casa contra las Chivas.

Los dirigidos por el técnico Domènec Torrent se encuentran invictos cuando están frente a su público, con un balance de cuatro victorias y un empate. Por el lado de los pupilos de Efraín Juárez tienen un saldo negativo como visitantes, con dos triunfos, un empate y tres derrotas en sus duelos en patio ajeno.

Sumado a que el conjunto capitalino arrastra una seguidilla de cuatro juegos sin poder ganar en la LIGA BBVA MX , incluyendo tres descalabros consecutivos que lo tiene lejos de los lugares directos a Liguilla.

