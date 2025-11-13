Estadio Banorte tendrá un cambio importantísimo antes del Mundial 2026 y no tiene nada que ver con la remodelación

Mientras la Selección Mexicana se está preparando de cara al Mundial 2026, el Estadio Banorte sigue en plena remodelación, entrando en las etapas finales para que pueda estar listo previo al comienzo de la cita mundialista. En marzo, México podría enfrentar a Bélgica y podría llevarse a cabo en el nuevo recinto que tendrá el Club América. Sin embargo, un cambio de última hora captó la atención de todos los aficionados.

El inesperado cambio que tendrá el Estadio Banorte a meses del Mundial 2026

Según reportes, el Estadio Banorte tendrá un nuevo director general ejecutivo, quien será el encargado de supervisar las etapas finales del proyecto y garantizar que la reapertura se realice en tiempo y forma. Cabe destacar que ya existe una fecha exacta para la inauguración de la Copa del Mundo 2026 , por lo que el estadio deberá estar en óptimas condiciones para dicha fecha.

@EstadioBanorte Estadio Banorte sigue su proceso de remodelación en medio de las inconformidades de los dueños de palcos

El portugués Aleksandr Boca fue designado como el nuevo responsable del ambicioso proyecto de remodelación y reapertura de uno de los estadios más emblemáticos de México. Con casi 30 años de experiencia en la industria deportiva y del entretenimiento, su incorporación busca optimizar la gestión y modernizar la operación del recinto, en una apuesta estratégica por impulsar la infraestructura y la experiencia de los aficionados.

¿Cuándo estará disponible el Estadio Banorte para su utilización?

Esta decisión será importante para acelerar los trabajos dentro del Estadio Banorte, pues el recinto necesita cumplir con los requisitos que establece la FIFA para poder albergar los partidos y estar operativo previo al comienzo del Mundial 2026. Si bien no hay una fecha oficial para su reinauguración, se estima que esté listo para los meses previos al inicio de la competición.

México ya tendría su amistoso listo para reinaugurar el Estadio Banorte

El propio Mikel Arriola, presidente de la Liga BBVA MX, afirmó que la Selección Mexicana busca acordar un amistoso frente a Portugal para reinaugurar el Estadio Banorte durante la fecha FIFA de marzo de 2026. Aún no es oficial, pero el directivo admitió que el acuerdo está casi hecho y solo faltan solucionar pequeños detalles.