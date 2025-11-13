deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

Estadio Banorte tendrá un cambio importantísimo antes del Mundial 2026 y no tiene nada que ver con la remodelación

El Estadio Banorte, que también será la nueva casa del Club América, presentará un nuevo cambio durante las etapas finales de su remodelación

El nuevo cambio que tendrá el Estadio Banorte
TV Azteca
El nuevo cambio que tendrá el Estadio Banorte
Rodrigo Acuña
Mundial México 2026
Compartir

Mientras la Selección Mexicana se está preparando de cara al Mundial 2026, el Estadio Banorte sigue en plena remodelación, entrando en las etapas finales para que pueda estar listo previo al comienzo de la cita mundialista. En marzo, México podría enfrentar a Bélgica y podría llevarse a cabo en el nuevo recinto que tendrá el Club América. Sin embargo, un cambio de última hora captó la atención de todos los aficionados.

El inesperado cambio que tendrá el Estadio Banorte a meses del Mundial 2026

Según reportes, el Estadio Banorte tendrá un nuevo director general ejecutivo, quien será el encargado de supervisar las etapas finales del proyecto y garantizar que la reapertura se realice en tiempo y forma. Cabe destacar que ya existe una fecha exacta para la inauguración de la Copa del Mundo 2026 , por lo que el estadio deberá estar en óptimas condiciones para dicha fecha.

Estadio Banorte
@EstadioBanorte
Estadio Banorte sigue su proceso de remodelación en medio de las inconformidades de los dueños de palcos

El portugués Aleksandr Boca fue designado como el nuevo responsable del ambicioso proyecto de remodelación y reapertura de uno de los estadios más emblemáticos de México. Con casi 30 años de experiencia en la industria deportiva y del entretenimiento, su incorporación busca optimizar la gestión y modernizar la operación del recinto, en una apuesta estratégica por impulsar la infraestructura y la experiencia de los aficionados.

TE PUEDE INTERESAR:

¿Cuándo estará disponible el Estadio Banorte para su utilización?

Esta decisión será importante para acelerar los trabajos dentro del Estadio Banorte, pues el recinto necesita cumplir con los requisitos que establece la FIFA para poder albergar los partidos y estar operativo previo al comienzo del Mundial 2026. Si bien no hay una fecha oficial para su reinauguración, se estima que esté listo para los meses previos al inicio de la competición.

México ya tendría su amistoso listo para reinaugurar el Estadio Banorte

El propio Mikel Arriola, presidente de la Liga BBVA MX, afirmó que la Selección Mexicana busca acordar un amistoso frente a Portugal para reinaugurar el Estadio Banorte durante la fecha FIFA de marzo de 2026. Aún no es oficial, pero el directivo admitió que el acuerdo está casi hecho y solo faltan solucionar pequeños detalles.

Selección Mexicana
Club América
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Rodrigo Acuña

Te Recomendamos

México vs Uruguay en vivo partido amistoso fecha FIFA
Mundial México 2026
México vs Uruguay EN VIVO y GRATIS, partido de la fecha FIFA de noviembre rumbo al Mundial 2026
Thumbnail
Mundial México 2026
Iker Casillas nos visita en TV Azteca Deportes
México vs Ecuador en vivo partido amistoso de preparación previo al Mundial 2026
Mundial México 2026
México vs Ecuador, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
México vs Colombia en vivo fecha FIFA partido amistoso 2025
Mundial México 2026
México vs Colombia, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
Minis + Marcador (8).jpg
Mundial México 2026
Entrevista Diego Laínez con David Medrano: El regreso al TRI en una nueva etapa
México vs Japón en vivo por Azteca 7 gratis sábado 6 de septiembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, sábado 6 de septiembre de 2025
DEPORTV Y EXPRESS minis (2).jpg
Mundial México 2026
Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.
Thumbnail
Mundial México 2026
A Un Año del Mundial | Azteca Deportes ya está en las Ciudades Sede
Falta un año para el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá
Mundial México 2026
El Mundial no se puede entender sin el aficionado mexicano: Falta un año para la Copa del Mundo
Christian Martinoli Luis García Jorge Campos
Mundial México 2026
Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos a un año del Mundial 2026 en México
×
×