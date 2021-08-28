Lionel Messi debutará en un estadio dos veces mundialista con el PSG

El debut de Lionel Messi con el Paris Saint-Germain estaría próximo; previo a la primera fecha FIFA de la temporada, el futbolista argentino podría debutar con el club parisino. El siguiente partido de los dirigidos por Mauricio Pochettino es contra el Stade de Reims, en la jornada cuatro de la Ligue 1, en el Estadio Auguste Delaune, recinto anfitrión de partidos de la Copa del Mundo en 1938 y 1998.

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Estadio Auguste Delaune, recinto dos veces mundialista donde debutará Lionel Messi

El Estadio Auguste Delaune, que tiene una capacidad para 21 mil 684 espectadores, fue sede de siete partidos durante las Copas del Mundo de 1938 y 1998, ambas realizadas en Francia. Selecciones como España, Países Bajos, Hungría, Noruega e Italia, tuvieron actividad en compromisos mundialistas. El juego más relevante en la casa del Stade de Reims fueron los octavos de final de Francia 1998 entre España y Estados Unidos, duelo que ganó 1-2 el conjunto norteamericano.

En caso de no jugar contra el Stade de Reims, Lionel Messi tendrá que esperar hasta el 12 de septiembre para vestirse con los colores del Paris Saint-Germain en un partido oficial, ya que después de la fecha de la Ligue 1 será la primera fecha FIFA de la temporada 2021-2022.

¿Cómo jugará el Paris Saint-Germain con Lionel Messi en la cancha?

Con la lesión de Mauro Icardi y la inminente salida de Kylian Mbappé al Real Madrid, Lionel Messi estará acompañado por Neymar Jr. en el ataque del Paris Saint-Germain; además, Ángel Di María podrá ocupar alguna de las posiciones del ataque, ya que la responsabilidad en la búsqueda del gol sería del flamante refuerzo argentino y la estrella brasileña al PSG.

Le travail se poursuit 👊 pic.twitter.com/UzebbhASUL — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 27, 2021

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Los retos de Lionel Messi en el Paris Saint-Germain

El primer reto de Lionel Messi con el Paris Saint-Germain será recuperar el campeonato de la liga francesa, ya que, en la temporada 2020-2021 de la Ligue 1, el Lille ganó el campeonato de la campaña. Posteriormente, tendrá la obligación de ganar su quinta UEFA Champions League y la primera para el equipo parisino. Independientemente de sus logros, al final del año será uno de los candidatos a ganar el Balón de Oro.