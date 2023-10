Conoce el estadio donde jugará el Real Madrid la Champions League

El Real Madrid llega a su compromiso frente al SC Braga en el extremo norte de Portugal, al noreste de Oporto para enfrentarse al Sporting Club de Braga en donde su estadio llama la atención de los aficionados.

Ahora en la jornada 3 de la Fase de Grupos de la Champions League, le toca ser local al SC Braga que enfrentará al máximo ganador de esta competición.

También te puede interesar: Santiago Giménez se encuentra listo para debutar en Champions League

El peculiar estadio del SC Braga

El estadio, construido por el arquitecto Eduardo Souto de Moura está hecho sobre una antigua cantera al norte de la ciudad y lo significativo es que solo tiene dos empinadas gradas laterales y el marcador cuelga de una roca en el fondo.

El recinto tiene una capacidad para 30,000 aficionados, pero para los espectadores, el ir al estadio, presenta un problema, ya que la mayoría se queja por ser muy frio e incomodo, sin embargo, esta creación le valió el premio Pritzker en 2011al arquitecto. Dicho premio lo entregó Barack Obama, expresidente de los Estados Unidos.

En la ceremonia del premio, el expresidente de Estados Unidos creyó que se había levantado sin tribunas en los fondos para que la gente pudiera ver los partidos, “Yo había contado que, cuando era niño, mi padre me llevaba al antiguo campo. Tenía una montaña y los pobres se subían allí para ver el fútbol. Esto se lo debieron contar a Obama y él entendió que yo había diseñado el estadio abierto para que la gente viera los partidos desde fuera. Cuando me dio el premio me dijo que había hecho un estadio muy democrático”, exclamó Eduardo.

Es tal el enfado, que el club y los aficionados, desde hace tres años, propusieron trasladarse a la zona de su antiguo campo, el 1° de Maio.

El Estadio Municipal de Braga, donde hoy jugará Real Madrid 🏟️ pic.twitter.com/kaXKCgLSrm — Gerardo Velázquez de León (@gvlo2008) October 24, 2023

El estadio conocido como A Pedreira (La Cantera) fue una de las obras más caras de la EURO (aproximadamente 200 millones de dólares) y sigue siendo de titularidad municipal.

También te puede interesar: ¿Cómo le ha ido a “Checo” en el Gran Premio de México?