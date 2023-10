Santiago Giménez se encuentra listo para debutar en Champions League

Santiago Giménez estará listo para su debut en la Champions League este miércoles 25 de octubre cuando enfrente al equipo italiano Lazio, así lo anunció el técnico del Feyenoord Arne Slot.

“Puede ser titular. La lesión del sábado y el dolor que ha tenido no son razones para no dejarlo jugar este miércoles”, confirmó este día Arne Slot, previo al encuentro de la jornada 3 donde el Feyenoord buscará el triunfo en casa para estar en los lugares que dan boleto para la siguiente ronda de Champions.

El pasado sábado, una entrada sobre su tobillo, en el triunfo 4-0 sobre el Vitesse, obligó a Santiago Giménez abandonar el campo y lo puso en duda para su primer duelo en la Liga de Campeones, una vez que los dos primeros encuentros de la competición se los ha perdido por la sanción que tenía desde la pasada temporada en la Europa League.

“Sí... Pronto jugaré con los mejores”, publicó Santi en su cuenta de ‘Instagram’, un día antes de que su técnico anunciara su disponibilidad para el partido de este miércoles.

El técnico del Feyenoord no oculta su gusto por el delantero mexicano destacando sobre todo la personalidad: “Es muy buen delantero. Lo que más me impresiona es la personalidad que tiene. No se distrae cuando falla, no se distrae cuando le critican. Para su edad, Giménez tiene mucha personalidad. Es normal que haya interés de otros equipos”.

Santiago Giménez en los máximos goleadores de las ligas europeas

En esta temporada Santiago Giménez ha batido la portería contraria alguna vez en cada uno de los ocho últimos encuentros que ha jugado con el Feyenoord, sin interrupción, para un total de 13 goles, que lo proponen en el actual curso en las cotas más altas en en las cinco grandes Ligas europeas más la Eredivisie: sólo Serhoy Guirassy, con el Stuttgart en la Bundesliga, ha marcado más tantos, con 14.

Ni Lautaro Martínez, con once con el Inter. Ni Harry Kane ni Erling Haaland, con nueve cada uno con el Bayern Munich y con el Manchester City, respectivamente. Ni Kylian Mbappé, con ocho con el París Saint Germain. Ni Jude Bellingham, con otros ocho con el Real Madrid.

Sólo Guerassy y el griego Vangelos Pavlidis (AZ), también con 13 en la Eredivisie, alcanzan o superan la actuación inicial de Santiago Giménez en este ejercicio.