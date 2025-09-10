Fue estadio mundialista e icono del fútbol mexicano, hoy está en la ruina

El Estadio Banorte será el encargado de recibir por tercera ocasión una Copa del Mundo , siendo esta la del 2026. Dicho inmueble se ha vuelto tendencia en redes en los últimos meses, lo cual ha hecho que algunos aficionados también recuerden otro estadio mundialista que, hoy en día, luce completamente olvidado.

El estadio mundialista al cual hacemos mención es el conocido como Neza 86, mismo que fue creado precisamente para el Mundial de México 1986 y que, a cuatro décadas de aquel evento, está más que olvidado por los millones de fanáticos al futbol nacional. ¿Qué fue lo que ocurrió con él?

¿Qué fue del Neza 86, estadio mundialista para aquella edición?

Ubicado en el corazón de la ciudad de Nezahualcóyotl, el Neza 86 fue un estadio mundialista que se ganó el cariño de propios y extraños gracias a la relación de su nombre con la Copa del Mundo, así como a la forma en cómo disfrutaba del futbol y de cómo atraía a la comunidad amante de este deporte.

No obstante, el paso del tiempo ha hecho factura en el Neza 86 y, con el andar de los años, su brillo se fue apagando de manera espectacular. Y es que, después de formar parte de equipos de ascenso y de un pequeño punto en la primera división mexicana, quedó sin un equipo fijo.

Aquí un estadio vacío, en desuso, que se está cayendo pedazo a pedazo.

Es el estadio de Neza, que alguna vez fue mundialista. pic.twitter.com/T7ZU8a0I0v — ESTADIOSdeMÉXICO (@MXESTADIOS) August 28, 2025

¿El Neza 86 está hecho ruinas?

Con una capacidad para poco más de 20 mil personas, vale decir que el Neza 86 no está en ruinas, aunque sí ha quedado muy lejos de lo que llegó a ser en el pasado. Sus gradas están deterioradas, la cancha se encuentra en pésimas condiciones y, hoy en día, solo es utilizado para distintos torneos infantiles.

El Neza 86.

Originalmente llamado Estadio José López Portillo, por el ex presidente.

La anécdota: cuando abrió el estadio (1981), Neza no tenía pavimentadas las calles cercanas.

El presidente llegó en helicóptero, dió la patada y se fue. No quiso quedarse a ver el Neza-Boca. pic.twitter.com/GY4W7e2YOE — ESTADIOSdeMÉXICO (@MXESTADIOS) August 16, 2025

¿Qué partidos albergó este estadio mundialista en 1986?

Hace 40 años, el Neza 86 albergó un total de tres encuentros mundialistas, entre los que destacan la victoria de Escocia sobre Dinamarca, el empate de Uruguay y Escocia y, finalmente, la goleada de alarido de los daneses ante los charrúas. Dichos compromisos se llevaron a cabo del 4 al 13 de junio de aquel año.