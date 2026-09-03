Estadio que fue renovado es más grande que la ciudad donde se ubica y albergó partidos de la Liga BBVA MX

El Estadio Agustín 'Coruco' Díaz albergó recientemente al Atlante y durante muchos años fue casa del Zacatepec en la Liga BBVA MX; sin embargo, actualmente no tiene equipo a pesar de tener instalaciones recién remodeladas y una capacidad para más de 24 mil espectadores.

Te puede interesar: De denuncias a apuestas: Estos son los 3 escándalos graves en los que estuvo involucrado Dieter Villalpando

¿CHIVAS YA NO ES EL MISMO? 😱 “NO ESTÁ AL NIVEL DE HACE UN TORNEO” | LA MESA PROTAGONISTA

Así es el Estadio Coruco Díaz en Zacatepec, Morelos

El Estadio Coruco Díaz fue remodelado en 2014 pasando a tener más de 24 mil asientos disponibles y destaca por su imponente tamaño en una ciudad en donde habitan 21 mil 375 habitantes, de acuerdo con el último censo de población del 2020.

El Coruco Díaz debe su nombre a Agustín Díaz, histórico jugador del Zacatepec quien fuera figura en el Zacatepec con el que consiguió los títulos de la Liga MX de la temporada 1954-55 y 1956-57 y que perdió la vida a los 26 años debido a la leucemia.

El inmueble fue remodelado en marzo del 2013 y se amplió su capacidad hasta los 24 mil 443 espectadores. Actualmente cuenta con palcos, plateas, área de enfermería y control antidopaje, cancha de última generación, autosustentable y una zona comercial.

|Foto: @coruco_diaz

El objetivo de su remodelación es que cumpliera con los requisitos solicitados por la Liga BBVA MX para albergar a un equipo; sin embargo, hasta el momento no ha sido casa de algún club del máximo circuito, aunque sí ha recibido partidos de la Liga de Expansión y divisiones menores.

Fue reinaugurado el 27 de octubre del 2014 en un partido de Copa MX entre el Zacatepec y las Chivas que terminó con victoria para el Rebaño Sagrado por 2-0.

Durante su paso por la Primera División, Coruco Díaz destacaba por el calor sofocante que abrumaba a los visitantes al disputar sus compromisos a las 3:00 PM, lo que le valió el nombre de la 'Selva Cañera' por los Ingenios Azucareros que caracterizan a la región.

Te puede interesar: El CONTUNDENTE mensaje de Alan Mozo a toda la Liga MX tras convertirse en nuevo jugador de Cruz Azul

