¿Adiós al Estadio Ciudad de los Deportes? las sedes a las que se podría mudar el América

El América estaría buscando una nueva sede para su partidos como local. Las Águilas tuvieron que mudarse al Estadio Ciudad de los Deportes para este Apertura 2024, tras las remodelaciones que está sufriendo el Estadio Azteca, para el Mundial de 2026, donde México será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.

El recinto temporal para los de Coapa no ha sido lo que hubieran esperado, pues la afición no se ha dado cita en el inmueble, teniendo una de las entradas más bajas en lo que va del torneo. Sumado al mal paso que han tenido, pues actualmente son décimo primeros de la Tabla General, y en este momento estarían fuera del Play In del futbol mexicano.

Los estadios a los que se podría mudar el América

Incluso el cambio de sede se podría dar este mismo torneo, y estás podrían ser algunas de las opciones que tendría el América para jugar como local, en lo que está listo el Estadio Azteca. Uno sería el Estadio Jalisco, ya que en Guadalajara el club cuenta con gran afición y tiene una capacidad para 55 mil aficionados.

Otra de las opciones podría ser La Corregidora, en Querétaro, de hecho este inmueble ya sabe lo que es tener a las Águilas como campeonas, cuando vencieron ahí a los Pumas, una final que se fue a tres partidos, hace ya varios años, en la temporada 1984-1985.

América lanza promoción para llenar el Estadio Ciudad de los Deportes

En lo que se confirma si el América podría mudarse o no de sede, el conjunto de Coapa lanzó una promoción de tres por uno, para los siguienes partidos como locales, con precios desde los 370 pesos hasta los 2000, que incluyen los duelos contra Santos, Rayados y Pachuca, dentro de las Jornadas 12, 14 y 16.