Los partidos de hoy viernes 4 de octubre en la Liga BBVA MX | Apertura 2024

Este viernes 4 de octubre del 2024, comienza la actividad de la jornada 4 de la Liga BBVA MX correspondiente al Apertura 2024. Los encuentros se disputan desde hoy hasta el domingo 6 de octubre del 2024.

Hay varios encuentros muy llamativos en toda la jornada, para muchos equipos es clave poder llevarse los tres puntos por la fecha FIFA que se viene en Octubre del lunes 7 de octubre al miércoles 16 de octubre.

Los partidos de hoy viernes

La actividad comienza desde las 20 horas tiempo del centro de México con el partido de Mazatlán vs Querétaro. Encuentro que podrás ver totalmente en vivo y gratis desde el Estadio El Encanto, con la narración y análisis de Carlos “Warrior” Guerrero, Medrano, Zague, Renata Ibarraran y Alvaro López Sordo. El encuentro lo podrás ver por Azteca Siete y en la App, Sitio web y youtube de Azteca Deportes.

El segundo encuentro que se va a disputar en punto de las 21 horas tiempo del centro de México es el Tijuana vs Pachuca. Partido llamativo ya que los Xolos llegan de ganar ante Mazatlán y los Tuzos llegan de caer ante Cruz Azul.

Los encuentros de la jornada 11 Liga BBVA MX

Para el resto de la jornada 11, los encuentros que se van a disputar son: el sábado 5 de octubre del 2024, a las 17 horas tiempo del centro de México hay tres juegos, el primero es: Atlético de San Luis vs Rayados, Tigres vs Puebla y Cruz Azul vs Necaxa.

A las 19:00 horas tiempo del centro de México, se disputará el Toluca vs Pumas y a las 19:05 tiempo del centro de México se jugará el Chivas vs Atlas. Por último a las 21 horas tiempo del centro de México se enfrentarán León vs América.

Para el domingo 6 de octubre del 2024, se disputará el Santos vs Juárez en punto de las 20:05 horas tiempo del centro de México, con el que termina la actividad de la jornada.

