Estos son los resultados de la Liga BBVA MX tras la jornada uno del Apertura 2024

La primera jornada del Apertura 2024 de la Liga BBVA MX llegó a su fin este domingo 07 de julio después del último partido disputado en el Estadio Hidalgo entre el Pachuca y Monterrey.

La jornada uno nos dejó como líder al conjunto dirigido por el director técnico Gustavo Lema, Pumas, con 3 puntos y una diferencia de goles de +3, mientras que en el fondo de la tabla se ubica el equipo del León con cero puntos y diferencia de goles de -3.

Los resultados de la jornada uno del Apertura 2024 de la Liga BBVA MX

El torneo empezó con el partido del famoso #VirenesBotanero con el Puebla vs Santos el pasado viernes 05 de julio, el enfrentamiento nos dejó como resultado final un 1-0 a favor de la franja.

El segundo duelo del certamen fue Querétaro vs Tijuana disputado en el Estadio Corregidora en el estado de Querétaro; el resultado final le favoreció al equipo visitante por marcador de 1-2. Con este resultado, el nuevo director técnico de Xolos, Jun Carlos Osorio, empezó con el pie derecho su etapa con el cuadro fronterizo.

Juárez vs Atlas fue el encuentro que cerró la actividad del primer día correspondiente a la primera jornada. El resultado final fue un emocionante 2-2.

El sábado 06 de julio se disputaron cuatro partidos: Atlético de San Luis vs América, Tigres vs Necaxa, Guadalajara vs Toluca y Cruza Azul vs Mazatlán.

El Atlético de San Luis le abolló la corona al bicampeón del futbol mexicano, América, gracias a su jugador Mateo Klimowicz, el cual marcó un doblete para dejar un resultado final de 2-1.

En el estado de Monterrey se llevó a cabo el partido de Tigres vs Necaxa. El equipo local se quedó con los tres puntos al ganar por marcador final de 1-0.

La Chivas hicieron su debut en contra del Chorizo Power, Toluca, en el Estadio Akron. El duelo entre estas dos escuadras dejó un resultado final de 0-0, nada para nadie.

La Máquina del Cruz Azul inició el torneo con una dramática victoria sobre el equipo de Mazatlán por 1-0. Con este partido la actividad del segundo día llegaba a su fin.

El día de hoy domingo 07 de julio se jugaron dos partidos, los cuales cerraron la actividad de la primera jornada.

El primer enfrentamiento del día fue el de Pumas vs León en el Estadio Olímpico Universitario. El resultado final fue un aplastante 4-1 a favor de los del Pedregal.

El encuentro que cerró la actividad de la primera fecha fue el de Pachuca vs Monterrey en el Estadio Hidalgo. Los Rayados de Monterrey lograron salir con los tres puntos gracias al gol de Sergio Canales con el cual el marcador final fue de 0-1.

