En RIESGO el futuro de Estados Unidos: México se LLEVARÍA a dos talentos que DOLERÍA PERDER

La batalla entre México y Estados Unidos ya no solo se juega en la cancha. También se libra en oficinas, convocatorias y decisiones personales que pueden cambiar el rumbo del fútbol en la Concacaf. Hoy, la selección de Estados Unidos enfrenta una amenaza real: la posible pérdida de dos joyas juveniles mexicoamericanas que están cada vez más cerca del equipo mexicano.

El nombre que encabeza esta historia es Richard Ledezma. Nacido en Phoenix, Arizona, formado en Europa y hoy figura emergente de Chivas, el polivalente lateral derecho recibió el llamado de Javier Aguirre a la Selección Mexicana para los amistosos ante Panamá y Bolivia , una señal clara del interés de México por asegurar su talento. Para muchos, este llamado no es casualidad, sino parte de una estrategia bien definida.

Ledezma ya sabe lo que es vestir la camiseta del USMNT. Incluso fue protagonista en una goleada histórica ante Panamá, donde dio dos asistencias. Sin embargo, su presente en la Liga MX, su peso en el Rebaño Sagrado y la confianza del “Vasco” Aguirre han reabierto el debate sobre su futuro internacional.

¿Por qué México está ganando terreno sobre Estados Unidos en el talento mexicoamericano?

Porque ofrece algo que muchos jugadores buscan: protagonismo inmediato y sentido de pertenencia. En el caso de Ledezma, su impacto con Chivas contrasta con su paso discreto por la selección estadounidense. México no solo lo convoca, lo coloca como una pieza funcional dentro de su proyecto rumbo a competencias mayores.

Además, el contexto pesa. Chivas se ha convertido en una vitrina clave para el talento binacional, algo que México sabe aprovechar. El mensaje es claro: si eres protagonista en Liga MX, tendrás reflectores con la selección mexicana.

Brian Gutiérrez, el nuevo nombre que preocupa a Estados Unidos

El segundo caso que enciende las alarmas es el de Brian Gutiérrez, mediocampista surgido del Chicago Fire. Internacional juvenil con Estados Unidos y con experiencia en procesos Sub-20 y Sub-23, Gutiérrez parecía encaminado a consolidarse con las Barras y las Estrellas. Incluso expresó públicamente su deseo de llegar a la Copa Oro.

Pero su salida de la MLS y su llegada al mismo entorno que Ledezma cambiaron el panorama. Hoy, México aparece como una opción real, especialmente en un mediocampo donde el Tri busca renovación y talento creativo. Su perfil encaja, y el momento es oportuno.

Si Richard Ledezma y Brian Gutiérrez terminan inclinándose por México, no sería solo una victoria simbólica. Sería otro golpe estratégico en una rivalidad que ya trasciende fronteras, ligas y pasaportes.