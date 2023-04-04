Estados Unidos, la reciente pesadilla de la Selección Mexicana

Diego Cocca y sus dirigidos tendrán el reto de terminar con esa pequeña paternidad del cuadro de las barras y las estrellas ante el conjunto tricolor.

En 2019, con Gerardo Martino como entrenador se les ganó la Copa de Oro con tanto de Jonathan Dos Santos, ese mismo año en un amistoso, México volvió a derrotar al “Team USA” por marcador de 3-0 con tantos de Chicharito, Uriel Antuna y Erick Gutiérrez.

RESUMEN: México 2-2 Jamaica en el Estadio Azteca | CONCACAF Nations League

Desde el 2021, la Selección Azteca ha sufrido dolorosas derrotas ante las "barras y las estrellas", pues perdió tres partidos, uno correspondiente a la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022 y dos finales (Copa Oro y Concacaf Nations League), mismas que calaron hondo en la afición mexicana.

Derrota en Concacaf Nations League

El primer episodio fue en la Concacaf Nations League, la final de aquel torneo se la llevó Estados Unidos por marcador de 3-2, los goles del cuadro azteca fueron por medio de Jesús Manuel Corona "El Tecatito" y Diego Lainez, por parte de los vecinos del norte anotaron Giovanni Reyna, Weston McKennie y Christian Pulisic, con esta victoria cobraron venganza de la final del 2019 de la Copa Oro, el único trofeo en la era Martino con México.

En agosto del mismo año, la Copa Oro fue otro escenario para que las dos selecciones más importantes de la Concacaf midieran fuerzas, el tiempo regular quedó empatado a cero goles y nos fuimos al alargue, instancia en la que EUA con tanto de Miles Robinson se quedó con el trofeo de la zona.

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Próximos partidos de México vs Estados Unidos

El próximo 19 de abril en el Estadio de la Universidad de Phoenix, México se medirá ante Estados Unidos, en lo que será una prueba importante para Diego Cocca, quien también dirigirá su primer encuentro en la unión americana.

En el plano de encuentros oficiales, correspondiente a la Nations League se jugará el 15 de junio en el Allegiant Stadium.

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