¡Remontada histórica! Estados Unidos conquista la Presidents Cup por undécima ocasión consecutiva

Estados Unidos convirtió una desventaja de tres puntos en una nueva celebración. El equipo estadunidense derrotó 17-13 al conjunto Internacional y conquistó la Presidents Cup por undécima vez consecutiva.

Después de ser superados durante los tres días de partidos por equipos en Medinah, los locales reaccionaron en la jornada individual y consiguieron nueve victorias en los 12 enfrentamientos, además de un empate.

La actuación permitió a Estados Unidos darle la vuelta al marcador y conseguir la mayor diferencia de puntos registrada en una jornada dominical de la Presidents Cup.

Estados Unidos encontró la respuesta en los individuales

La remontada comenzó a tomar forma desde los primeros encuentros del domingo. Scottie Scheffler, Cameron Young, Justin Thomas y Chris Gotterup estuvieron entre los estadunidenses que consiguieron victorias mientras la diferencia se reducía.

La presión cambió de lado conforme avanzaron los partidos. El equipo Internacional necesitaba sumar puntos para conservar la ventaja, pero Estados Unidos comenzó a acumular resultados favorables.

El capitán estadounidense Brandt Snedeker, quien había cargado con parte de la responsabilidad por la desventaja inicial, terminó celebrando la reacción de su equipo.

Estoy muy orgulloso de ellos”, señaló Snedeker después de la jornada.

Jackson Koivun protagoniza una remontadaUno de los nombres de la jornada fue Jackson Koivun, de apenas 21 años.

El estadounidense llegó a estar dos hoyos abajo después de 10 hoyos frente al surcoreano Si Woo Kim, quien había sido uno de los golfistas más destacados del equipo Internacional durante la semana.

Koivun respondió con tres hoyos ganados de manera consecutiva para cambiar la situación del partido.

En el hoyo 18 volvió a demostrar su precisión. Colocó su golpe de salida en una buena posición y posteriormente ejecutó una aproximación que dejó prácticamente sentenciado el encuentro.

Koivun ganó por dos hoyos y aportó uno de los puntos que terminaron inclinando definitivamente la Presidents Cup hacia Estados Unidos.

Jacob Bridgeman consigue el punto que aseguró el título

El momento definitivo llegó con Jacob Bridgeman, quien enfrentaba a Min Woo Lee.

Bridgeman estaba un hoyo abajo cuando solamente quedaban tres hoyos por disputar. Sin embargo, consiguió darle la vuelta al encuentro y tomó ventaja después de embocar un putt de par desde aproximadamente 90 centímetros.

Con su victoria, Estados Unidos alcanzó los 15.5 puntos necesarios para asegurar matemáticamente la Presidents Cup.