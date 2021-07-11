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Fútbol

Estados Unidos vs Haití cobertura en vivo | Copa Oro

En Tv Azteca Deportes tenemos toda la emoción de la Copa Oro y te traemos en EXCLUSIVA el partido entre Estados Unidos vs Haití.

Estados Unidos

Escrito por: Azteca Deportes

La Selección de Estados Unidos inicia su camino en la Copa Oro 2021. El conjunto de las barras y las estrellas debuta este domingo ante su similar de Haití, partido que podrás disfrutar en EXCLUSIVA por las plataformas digitales de Azteca Deportes: la APP de Azteca Deportes y aztecadeportes.com.

La sede del conjunto que dirige Gregg Berhalter será el Sporting Park de Kansas City, casa del Sporting KC, donde milita el mexicano Alan Pulido.

El equino nacional de los Estados Unidos llegó a este certamen con un cuadro alterno al que la Selección Mexicana enfrentó en la final de la Nations League: futbolistas como Christian Pulisic, Weston McKennie, Giovanni Reyna y Sergiño Dest no estarán en el certamen. En su lugar sumaron jugadores como: Matt Turner (arquero de New England Revolution), Sebastian Lletget(volante de LA Galaxy) y Daryl Dike (delantero de Orlando City SC), quienes tendrán la oportunidad de lucir para ser considerados para el primer equipo.

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Por su parte, el conjuto de Haití viene de dos triunfos por goleada. En la clasificación a la Copa Oro vencieron 6-1 a San Vicente y Granadinas; para después clasficarse gracias a triunfo ante Berbumas por marcador de 4-1. Por lo que buscarán su tercer triunfo al hilo, pero no será nada fácil, ya que en los últimos tres enfrentamientos ante los norteamericanos suman dos derrotas (3-0 y 1-0) y un empate a dos tantos.

Estados Unidos vs Haití en EXCLUSIVA por Azteca Deportes

En Azteca Deportes tenemos todo el camino de la Selección de Estados Unidos en EXCLUSIVA. Este domingo podrás disfrutar de su primer encuentro en la Copa Oro 2021 por la App de Azteca Deportes y aztecadeportes.com, con la mejor narración del mundo mundial.

Estados Unidos vs Haití, un partido de viejos conocidos: ¿Quién se llevará los primeros tres puntos?

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