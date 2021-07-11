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Fútbol

Horario y dónde ver en vivo Estados Unidos vs Haití | Copa Oro

La Selección de Estados Unidos, dirigida por Gregg Berhalter, arranca su participación en la Copa Oro en partido que podrás ver a través de TV Azteca Deportes.

Estados Unidos

Escrito por: Azteca Deportes

Estados Unidos comienza este domingo su andadura por la Copa Oro contra un enemigo familiar, cuando salte al campo en el Children's Mercy Park del Sporting Kansas City para enfrentarse con Haití en su primer partido del Grupo B.

El duelo marcará el decimonoveno que vayan a protagonizar ambas selecciones, con ventaja para Estados Unidos con ocho triunfos, cinco empates y seis derrotas.

La selección que dirige el entrenador Gregg Berhalter se ha mantenido invicta en los últimos cuatro enfrentamientos con dos triunfos y dos empates.

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Estados Unidos viene de su triunfo en la Liga de Naciones, donde venció 3-2 a México en la tanda de penaltis para quedarse con el primer título de la nueva competición establecida por la Concacaf a nivel de selecciones.

La gran figura del fútbol estadounidense y protagonista en el triunfo frente a México, el delantero Christian Pulisic, que milita en el Chelsea inglés, no estará presente.

Berhalter ha preferido darle descanso y reservarlo para la fase de clasificación de la Concacaf al Mundial de Catar 2022, que comenzará dentro de unos meses.

Estados Unidos pone la mira en lo que sería su séptimo título de la Copa Oro y lo buscará con una amplia representación de jugadores que militan en la MLS con 19 de los 23 seleccionados.

Berhalter no le resta importancia al rival

"Siempre el primer partido de un torneo largo es muy importante de cara a conocer el nivel en el que se encuentra el equipo y un triunfo te llena de confianza de cara al futuro", declaró Berhalter sobre el duelo con Haití. "Además el rival llega con rodaje tras su participación en la fase preliminar y será un duelo complicado".

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Los haitianos avanzaron a la fase de grupos al salir de la Ronda Preliminar con un par de victorias contundentes, dominando a San Vicente y las Granadinas 6-1 el 2 de julio y obteniendo un resultado de 4-1 sobre Bermudas el martes.

Horario y dónde ver en vivo

Torneo: Copa Oro
Partido: Estados Unidos vs Haití
Cuándo: Domingo 11 de julio
Dónde: Sporting Park, Kansas City
Horario: 7:30 PM
Dónde ver: aztecadeportes.com y App de TV Azteca Deportes

EFE

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