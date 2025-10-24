Gabriel Milito reveló cómo están “Cotorro” y “Hormiga” de cara al Chivas vs Atlas

Chivas vive momentos de preocupación tras caer 1-0 ante Querétaro en la Jornada 14 del Apertura 2025, en el Estadio Corregidora, un resultado que cortó su racha de cuatro victorias consecutivas y dejó al equipo en el octavo lugar con 20 puntos.

Te puede interesar: Ante dificultades, Cruz Azul PODRÍA irse a jugar a Puebla

Más allá de la derrota, el partido dejó secuelas en el plantel, con jugadores clave lesionados o sancionados, complicando la preparación para el Clásico Tapatío contra Atlas este sábado en el Estadio Akron. El entrenador Gabriel Milito dio detalles sobre el estado de los afectados, generando incertidumbre en la afición rojiblanca.

Mazatlán vs América EN VIVO, Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

La enfermería de Chivas

Bryan “Cotorro” González, lateral izquierdo titular, tuvo que salir al minuto 63 por un fuerte golpe que le provocó mucho dolor. Cotorro ha sido fundamental para Milito, participando en los 14 juegos del torneo, y su posible ausencia sería la primera en la campaña, justo en un duelo crucial. Como alternativa, el técnico podría usar a Miguel Tapias como central por izquierda y mover a José Castillo al puesto de González, ajustando la línea defensiva.

Otro elemento en duda es Armando “Hormiga” González, goleador del equipo con siete tantos, ubicándose entre los cinco mejores artilleros de la Liga BBVA MX . El delantero fue sustituido al medio tiempo por una sobrecarga muscular que el cuerpo técnico decidió no arriesgar. Si Hormiga no se recupera, Milito cuenta con opciones como Teun Wilke, Javier “Chicharito” Hernández, Cade Cowell o Alan Pulido para cubrir su lugar en el ataque.

Ledezma, descartado

Por su parte, el lateral derecho Richard Ledezma está descartado para el Clásico tras ser expulsado por doble amarilla ante Querétaro. Cumplirá un partido de sanción y podría reaparecer en la Jornada 16 contra Pachuca. Con tres fechas por jugar, Chivas necesita sumar para buscar un puesto en la Liguilla directa, y el Clásico Tapatío es una oportunidad clave para recuperar el paso, aunque las bajas complican el panorama.

Te puede interesar: ¿Qué necesita Pumas para clasificar a la Liguilla tras derrota con Atlético San Luis?