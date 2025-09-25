Cruz Azul, Toluca y Rayados ¿ya están calificados a la liguilla?

Con la Jornada 10 del Apertura 2025 ya en los libros, la Liga BBVA MX comienza a delinearse para la Liguilla. Después de 10 fechas intensas, tres equipos destacan por haber alcanzado o superado los 22 puntos: Cruz Azul, Toluca y Monterrey. Esta cantidad de unidades representa el promedio para el décimo lugar en la tabla general de los últimos cuatro torneos, lo que prácticamente asegura al menos un cupo en el Play-In, la fase de repechaje que otorga los boletos restantes a cuartos de final.

Imaginando el escenario: incluso si estos clubes perdieran los siete partidos restantes de la fase regular, sus 22 o más unidades les permitirían pelear por el título. En total, son 10 boletos para la fase final, y con este colchón, estos 3 equipos ya podrían considerarse virtualmente clasificados. El Play-In, con duelos directos entre el 7° al 10° lugar, se ha convertido en un salvavidas para muchos, pero para estos clubes, es apenas lo mínimo que se le pide a sus planteles.

Cruz Azul, el mejor posicionado

La Máquina Celeste de Nicolás Larcamón lidera con 24 puntos, mantiene el estatus invicto como el único equipo sin derrotas en el torneo. Esa cantidad de puntos no solo los pone en la cima, sino que históricamente bastaría para un octavo puesto, posición que en el formato actual brinda dos chances de avanzar a cuartos.

El vigente campeón, Toluca, escaló a 22 puntos tras su demoledora goleada 6-2 sobre Monterrey en la Jornada 10, en el Nemesio Diez. Paulinho firmó un hat-trick en esa exhibición que virtualmente amarra el repechaje para los Diablos Rojos. A pesar del descalabro, Monterrey también suma 22 unidades, un total que en torneos pasados ha sido suficiente para disputar el Play-In.

Lo que viene en la Liga BBVA MX

Para colarse directamente entre los seis primeros, lo que requiere entre 26 y 27 puntos según los precedentes, estos equipos tendrán partidos intensos antes de la pausa por Fecha FIFA.

Cruz Azul enfrentará primero a Tijuana de visita, y luego contra Tigres en el Olímpico Universitario. Toluca, embalado por su triunfo, medirá fuerzas ante Mazatlán en casa y León como visitante, buscando mantener el ritmo bicampeón. Monterrey, herido en el orgullo, buscará revancha recibiendo a Santos y viajando a Tijuana, con la urgencia de recuperar el paso.

