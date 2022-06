Estas son las 10 mejores canciones de Guitar Heroe 3: Legends of Rock

El videojuego de Guitar Heroe 3 salió en octubre del 2007 para PlayStation 2, PlayStation 3, Wii, Xbox 360, Microsoft Windows, macOS, Mac OS Classic convirtiéndose en un gran clásico entre la comunidad gamer, después de este lanzamiento otras compañías replicaron la idea como Rock Band y Dj Heroe.

Guitar Heroe 3: Legends of Rock se convirtió en el favorito de muchos y obtuvo después diferentes expansiones, pero aquí te decimos las mejores 10 canciones de la primera lista del videojuego.

Las mejores canciones del Guitar Hero 3: Legends of Rock

Hit Me With Your Best Shot - Pat Benatar, 1980

Rock and Roll All Nite - Kiss, 1975

Barracuda - Heart, 1977

Reptilia - The Strokes, 2003

Paint It Black - The Rolling Stones, 1966



Paranoid - Black Sabbath, 1970

Rock You Like A Hurricane - Scorpions, 1984

Welcome to The Jungle - Guns N Roses, 1987

Cliffs Of Dover - Eric Johnson, 1990

One - Metallica, 1988

Por supuesto no podemos dejar atrás una de las canciones más difíciles, Throught the fire and flames, para poder lograr el 100% en modo experto se necesitabas horas y horas de juego para poder presumirle a tu amigo que tu rockeabas como los dioses.

Es fecha de que todavía se espera el remake o un nuevo lanzamiento de este título ya que muchos lo recordamos con mucha nostalgia y horas de diversión, el juego fue publicado por Activision y RedOctane como un videojuego de género musical con 73 canciones de inicio de las cuales 42 forman parte de la lista principal, 6 son del modo carrera y por último 25 pistas que se incorporaron como DLC.

