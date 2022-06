Evento de Xbox sorprende con la llegada de LoL y Valorant a Game Pass

Este domingo 12 de junio se llevó a cabo el Xbox & Bethesda Showcase, evento en el que la consola de Microsoft dio el anuncio de lo que llegará en los próximos 12 meses y en el que los más beneficiados, serán los jugadores que cuenten con la suscripción a Xbox Game Pass.

El director de Xbox, Phil Spencer, dio anuncios de alto impacto como la llegada de Redfall, Forza Motorsport, la secuela de Hollow Knight que llevará el nombre de Silksong y Starfield, el título que se perfila como uno de los favoritos al GOTY.

Todo lo que estás viendo hoy se podrá jugar en los próximos 12 meses 🎤👇 | #XboxBethesdahttps://t.co/XVrz4gDNNw — Xbox México (@XboxMexico) June 12, 2022

Los juegos de Riot Games llegan a Xbox Game Pass

Uno de los anuncios que dieron a lo largo del evento fue la alianza entre Riot Games y Xbox. Riot llevará sus juegos a Game Pass de PC y móviles y entre los títulos que se ofrecen se encuentran League of Legends y Valorant.

Cabe mencionar, que LoL y Valorant aún no se podrán jugar en consola, no obstante, en caso de contar con la suscripción a Game Pass, los usuarios tendrán acceso a todos los campeones de LoL, Wild Rift y los agentes de la entrega de disparos en primera persona.

Entre otras de las revelaciones que se hicieron, fue el anuncio del nuevo tráiler de Diablo IV, Overwatch 2, Scorn y Grounded.

Juegos que llegan a Game Pass en 2022

Naraka: Bladepoint, As Dusk Falls, Somerville, A Plague Tale: Rquie,, Valheim, Warhammer 40,000: Darktide, Grounded, Fallout 76 Expeditions: The Pitt, High on Life, Scorn, Atomic Heart, Gunfire Reborn, Persona 5 Royal, Pentiment, Halo Infinite Season 3, Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition, Party Animals, Slime Rancher 2.

Juegos que llegan a Game Pass en 2023

Redfall, Sarfield, Forza Motorsport, Minecraft Legends, Ara: History Untold, Wo Long: Fallen Dynasty, S.T.A.L.K.E.R. 2, Flintlock, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, League of Legends, League of Legends: Wild Rift, Valiant, Teamfight Tactics, Legends of Runeterra, Ark 2, Persona 3 Portable, Persona 4 Golden, Replaced, Ereban: Shadow Legacy, Ravenlok, The Last Case of Benedict Fox y Cocoon.

