Estas son todas las canciones del Just Dance 2025

La empresa desarrolladora de videojuegos Ubisoft lanzó la nueva edición de Just Dance 2025 Edition y Just Dance VR: Welcome to Dancity este martes 15 de octubre, la icónica franquicia Just Dance, que cumple 15 años. Just Dance 2025 Edition ya está disponible para las plataformas Nintendo Switch, PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

El juego cuenta con una vibrante lista de reproducción que incluye diferentes géneros y éxitos internacionales, y cada copia de Just Dance 2025 Edition incluye una suscripción de 1 mes a Just Dance+, lo que da acceso a cientos de canciones y mucho más. La franquicia Just Dance también expande su universo a la realidad virtual con el lanzamiento de Just Dance VR: Welcome to Dancity, una experiencia de baile inmersiva e innovadora disponible en las plataformas Meta Quest 2, Meta Quest 3, Meta Quest 3S y Meta Quest Pro.

Ariana Grande, ganadora del Grammy e ícono pop global. La cantante hará una entrada triunfal en Just Dance 2025 Edition con cinco de sus canciones más famosas como “Yes, And?” y “One Last Time”.

Además, Just Dance también se ha asociado con Galantis - “BANG BANG! (My Neurodivergent Anthem)” y el Neurodiversidad ERG de Ubisoft para producir un mapa especial y aumentar la concienciación sobre el TDAH.

Ya sea con amigos o con la familia, el modo multijugador permite que hasta 6 personas jueguen, y hay coreografías que van desde las más fáciles hasta las más desafiantes. Just Dance 2025 Edition incluye modos que siempre darán un motivo para bailar. Con el modo Challenge, los jugadores pueden ser competitivos y desafiar a sus amigos. El modo Workout rastrea las calorías quemadas durante el baile y es perfecto para comenzar una rutina de ejercicios.

Lista de canciones que integra el juego, Just Dance 2025

Yes, and?, The Boy is Mine, We Can’t Be Friends (wait for your love), One Last Time, Break up With Your Girlfriend, I’m bored, de Ariana Grande. Stop This Fire - NIUS, Control Response - Hyper, Halloween’s Here - The Just Dance Band, Move Your Body - The Sunlight Shakers, Sunlight - The Just, Dance Band - Sleigh Ride, Mrs. Claus and the Elves,Basket Case -Green Day, Wherever - Shakira, Unstoppable - Sia, Vogue - Madonna**, Party In The U.S.A. - Miley Cyrus, Yeah! - Usher feat. Lil Jon, Poker Face - Lady Gaga, My Heart Will Go On - Céline Dion**, Exes - Tate McRae, Paint The Town Red - Doja Cat, Lovin On Me - Jack Harlow, LUNCH - Billie Eilish, Payphone - Maroon 5 feat. Wiz Khalifa, Espresso - Sabrina Carpenter , In Your Eyes (Remix) - The Weeknd feat. Doja Cat, Pink Venom - BLACKPINK, Training Season - Dua Lipa, The Lion Sleeps Tonight (Wimoweh) - The Tokens, Play Date - Melanie Martinez, Padam Padam - Kylie Minogue, In the Shadows - The Rasmus, Dubidubidu (Chipi Chipi Chapa Chapa) - Christell, Sweet Melody - Little Mix, Chattahoochee - Alan Jackson, You Love Who You Love - Zara Larsson, BANG BANG! (My Neurodivergent Anthem) - Galantis, Calabria 2007 - Enur feat. Natasja, Something I Can Feel - Mandy Harvey, Mi Gente Lo Siente - Don Elektron & Gotopo, SpongeBob’s Birthday -Groove Century.