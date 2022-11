OFICIAL: Este es el calendario del Clausura 2023 de la Liga MX Femenil

La Liga MX Femenil ya se prepara para una temporada más. El Clausura 2023, que dará inicio una vez que concluya el Mundial de Qatar 2022 . El mismo circuito publicó el calendario en el que se jugarán los partidos.

El futbol femenil mexicano está pausado desde el 14 de noviembre, cuando Tigres derrotó al América en la cancha del Universitario para asegurar su quinta estrella.

¿Cuándo empieza el Clausura 2023?

La campaña dará inicio el próximo seis de enero con el partido entre Querétaro y Pachuca. Ese mismo día, Chivas recibirá a Pumas. Y en la primera fecha, se vivirá el Clásico Joven en las Instalaciones de la Noria.

En esta jornada, Puebla se medirá ante Rayadas, Juárez contra Mazatlán, Toluca ante Tijuana, León se enfrentará a Necaxa, Santos a San Luis. Las actuales campeonas de Tigres cerrarán la fecha como locales contra Atlas.

La última fecha regular del certamen se jugará del 12 al 15 de mayo y los enfrentamientos serán los siguientes:

Toluca vs América

Pachuca vs Cruz Azul

Juárez vs Puebla

Tigres vs Santos

Tijuana vs Chivas

Monterrey vs San Luis

Pumas vs Necaxa

Atlas vs León

Mazatlán vs Querétaro

Los Clásicos de la Liga MX Femenil

Cruz Azul vs Pumas – 4 de febrero

Chivas vs Atlas – 5 de marzo

Chivas vs Rayadas - 18 de marzo

Tigres vs América – 20 de marzo

América vs Chivas – 25 de marzo

Rayadas vs Tigres – 25 de marzo

Pumas vs América – 15 de abril

Cruz Azul vs Chivas – 23 de abril

Tigres vs Chivas – 28 de abril

Rayadas vs América – 1 de mayo

Las fechas FIFA del Clausura 2023

Habrá una cantidad mínima de Fechas FIFA en las 17 jornadas que durará el torneo, con sólo dos; la primera será al término de la sexta jornada, del 13 al 23 de febrero. La siguiente será después de la semana 12 del torneo y tendrá una duración de diez días, desde el 3 al 13 de abril.