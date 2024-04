El preocupante dato que podría condenar a los Rayados

En lo anímico el Monterrey llega de buena forma tras haber rescatado de último minuto un empate en el Clásico Regio de la semana pasada y además también su clasificación a semifinales de la Concacaf Champions Cup al eliminar al Inter Miami.

Sin embargo, en lo numérico el conjunto regiomontano está atravesando un bache sin poder ganar en las jornadas más recientes de la LIGA BBVA MX.

Te puede interesar: Con 10 hombres, Mazatlán cae en casa frente a Juárez

¿Las Chivas tienen defensa para ser campeones del Clausura 2024?

De hecho entre los once primeros lugares de la tabla, la ‘Pandilla’ es el único equipo que no ha podido ganar en las últimas tres fechas del futbol mexicano, esto quiere decir que son los que estarían llegando en peor forma a la Liguilla.

El comienzo de la racha que pone en aprietes a Rayados

La preocupante racha de los Rayados comenzó con la sorpresiva derrota en casa ante las Chivas en las que les quitaron el invicto que llevaban en todo el semestre; después también cayeron como visitantes contra Cruz Azul y por último se dio el empate ante Tigres en el Estadio BBVA.

Por lo mismo, el técnico Fernando Ortiz reconoció la importancia que tendrá el duelo del Monterrey contra el León de este sábado en el Nou Camp, en busca de recuperar el camino de la victoria.

“Si bien se han pasado tres partidos donde no pudimos obtener los tres puntos, seguiremos trabajando para obtenerlos, esa es la realidad. Vamos a enfrentar a un equipo que tiene necesidad de sumar para poder meterse en zona clasificatoria… Lo importante es que los chicos entiendan la magnitud del juego de nuestro lado y podamos traernos a Monterrey un resultado que ya nos clasifique dentro de los primeros cuatro”, apuntó.

Rayados aún puede salir primero

La ‘Pandilla’ llegó a esta penúltima jornada en el tercer lugar de la tabla con 29 unidades y todavía puede pelear por el liderato que actualmente ostenta el América con 32 puntos.

No obstante, el cuadro regiomontano todavía no tiene seguro su boleto directo a los cuartos de final y de seguir los malos resultados podría caer hasta los lugares que juegan el Play In (7mo al 10mo).

Te puede interesar: Así reaccionó la afición a la playera que tendría el América en el Apertura 2024