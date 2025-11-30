deportes
Noticias
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

Este es el camino de México rumbo al Clásico Mundial de Beisbol 2026

Los aficionados al diamante esperan el Clásico Mundial de Beisbol, en el cual México tiene cuentas pendientes con la gloria. He aquí toda la información.

Crédito: Instagram/@wbcbaseball
Pablo García - Marktube
Otros Deportes
En un año donde se celebrarán muchas fiestas deportivas, el beisbol dice presente con su propia competencia. Ante eso, la novena mexicana viene de una participación extraordinaria concretada en la última oportunidad que tomaron el turno al bate. Por eso, la gente quiere saber todo lo del representativo tricolor en el Clásico Mundial de Beisbol a disputarse en 2026.

RESUMEN: Tigres vs Xolos | Cuartos de Final Vuelta | Apertura 2025

¿Cuál es el camino de México rumbo al Clásico Mundial de Beisbol?

Con muchas ganas de vivir una nueva edición de este torneo, los representantes mexicanos ya saben cuál será su trayecto desde los partidos preparatorios antes de iniciar su primer juego en marzo de 2026. Y este sería el calendario.

  • 3 de marzo - vs Diamondbacks (Preparación).
  • 4 de marzo - vs Dodgers (Preparación).
  • 6 de marzo - Reino Unido.
  • 8 de marzo - Brasil.
  • 9 de marzo - Estados Unidos.
  • 11 de marzo - Italia.

Con esto en mente, se espera que se puedan al menos repetir su excelente presentación en lo vivido en 2023. En aquella oportunidad se quedaron con el tercer sitio tras perder en semifinales 5-6 ante Japón. Dicha edición precisamente se la quedaron los nipones al vencer 2-3 a los Estados Unidos.

¿Cómo es el formato de competencia del Clásico Mundial de Beisbol?

El torneo se divide en cuatro grupos de 5 participantes, los cuales competirán para quedar en los primeros dos sitios por sector. Estos pasan directamente a los cuartos de final y así… a un partido se encontrará a los finalistas y futuros campeones. Las actividades iniciarán el 5 de marzo y terminarán el 17 de ese mismo mes.

México está en el Grupo B y enfrentará a las selecciones ya indicadas.

@baseballanalista Listos los grupos para el clásico mundial #baseball #beisbol #mlb ♬ sonido original - BaseballAnalista⚾️Emiliano N.

¿Dónde se jugará el Clásico Mundial de Beisbol?

Al ser una fiesta mundial, el concepto sostiene a tres países que albergarán parte del torneo. En las primeras fases se disputarán compromisos en Japón, Puerto Rico y los Estados Unidos. Este último país recibirá las fases finales, incluida la final que se disputará en Miami.

Los grupos del Mundial se dividen así:

  • Grupo A - Puerto Rico, Cuba, Canadá, Panamá y Colombia.
  • Grupo B - Estados Unidos, México, Italia, Reino Unido y Brasil. 
  • Grupo C - Japón, Australia, Corea del Sur, República Checa y Chinese Taipei.
  • Grupo D - Venezuela, República Dominicana, Países Bajos, Israel y Nicaragua. 
Pablo García - Marktube

