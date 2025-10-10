Este fue el resultado de la última vez que se enfrentaron Argentina y México en un Mundial Sub-20

La última vez que México y Argentina se vieron las caras en el marco del Mundial Sub-20 fue en el año 2007, torneo jugado en Canadá. En aquella ocasión, ambos equipos se enfrentaron por los cuartos de final en la ciudad de Ottawa y llegaban como posibles candidatos al título. Sin embargo, Argentina se quedó con la victoria con el solitario gol de Maximiliano Moralez. Cabe destacar que México goleó a la ‘Albiceleste’ en un pasado .

El combinado nacional era dirigido por Jesús Ramírez y traía consigo la generación campeona del mundo Sub-17 en Lima con nombres como Giovani dos Santos, Carlos Vela, Javier Hernández, Héctor Moreno, César Villaluz o Pablo Barrera. No obstante, no lograron superar al equipo que tenía como figuras a Ángel Di María y a Sergio ‘Kun’ Agüero. Por otro lado, los jugadores argentinos encendieron la polémica previo al duelo en Chile .

México y Argentina se enfrentaron por última vez en 2007

¿Cómo llegaban México y Argentina al duelo en Canadá?

México logró una fase de grupos perfecta, ganando todos sus partidos contra Portugal, Nueva Zelanda y Gambia, clasificando como primera de grupo con 9 puntos. En octavos de final golearon a Congo por 3-0 y llegaban con altas expectativas al duelo contra los argentinos.

Por el lado de la ‘Albiceleste’, también llegaban invictos tras empatar con República Checa y ganar los juegos ante Corea del Norte y Panamá. Clasificaron como primeros de su grupo con 7 unidades y en octavos lograron derrotar a Polonia por 3-1. Sin embargo, los sudamericanos terminarían quedándose con el torneo al vencer a los checos en la final.

18 años después, oportunidad de revancha para México ante Argentina en un Mundial Sub-20.

Misma instancia, cuartos de final.

En Argentina estaban Kun Agüero y Ángel Di Maria. Por México, Vela, Gio y Chicharito. Perdimos 0-1 en Canadá. pic.twitter.com/2ALyApygrb — VILLA VILLA 🐐 (@OmarVV9) October 8, 2025

La alineación de México en el Mundial Sub-20 de Canadá 2007

Alfonso Blanco; Julio Domínguez, Héctor Moreno, Efraín Juárez, Adrián Alderete; Cesar Villaluz, Jorge Hernández, Patricio Araujo, Omar Morales; Giovani Dos Santos y Carlos Vela.

La alineación de Argentina en el Mundial Sub-20 de Canadá 2007

Sergio Romero; Matías Cahais, Emiliano Insúa, Gabriel Mercado, Federico Fazio; Maximiliano Moralez, Claudio Yacob, Éver Banega; Sergio Agüero, Pablo Piatti y Ángel Di María.