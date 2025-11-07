Este gol de un mexicano que juega en Europa fue considerado el mejor de todo el año

Raúl Jiménez es el autor de una obra maestra, pues su gol fue considerado el mejor del año por la confederación de la Concacaf. El ariete sigue acumulando triunfos y récords, como el que alcanzó recientemente en la Premier League . El mexicano que juega en Europa se despachó con 2 tantos la noche en la que mandó a guardar el balón al fondo de las redes de manera increíble.

El delantero marcó un golazo en un partido de suma importancia, pues la Selección Mexicana se disputaba el pase a la Gran Final de la Concacaf Nations League contra Canadá el 20 de marzo de este año. El “Lobo de Tepeji” fue el héroe del encuentro, pues marcó 2 goles para que el equipo avanzara y peleara por el campeonato. Además, acortó la distancia con Javier Hernández para ser el máximo anotador del tricolor.

Raúl Jiménez Raúl Jiménez fue el autor del Gol del Año 2025 de la Concacaf; se lo marcó a Canadá en marzo

Así fue el mejor gol de todo el año y el rendimiento del mexicano que lo marcó

México iba ganando el partido de semifinal desde el minuto 1, cuando sorpresivamente Raúl mandó a guardar el balón al fondo de las redes. El encuentro fue ríspido, hasta que al combinado azteca le marcaron una falta afuera del área. Quien tomó el balón fue el ex del Atlético de Madrid, algo sorpresivo, pues no es un especialista en tiros libre.

No obstante, el canterano del América sorprendió a propios y extraños al superar la barrera y vencer al arquero Dayne St. Clair, quien nada pudo hacer para sacar el balón, pese a su gran estirada. Ello significó el pase a la final del torneo, que terminó ganando la Selección Nacional tras derrotar 2-1 a Panamá y, 8 meses después, el Gol del Año 2025.

Una obra maestra, una pintura, un gol que gritamos todos. 🤩



El tiro libre de Raúl Jiménez vs. Canadá, elegido como el Gol del Año de la @Concacaf. 👏 #PorMéxicoTodo 💚🤍❤️ pic.twitter.com/abiasdfUWj — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 7, 2025

Jiménez tuvo un gran partido ante Canadá, pues la plataforma Sofascore lo consideró el MVP del duelo con una calificación de 8.7 tras anotar su doblete. El jugador del Fulham disputó los 90 minutos del duelo.