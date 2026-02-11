Este será el rival de Club América en octavos si derrota a Olimpia en la Concacaf Champions Cup 2026

Club América buscará finiquitar su pase a los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026, pero para ello deberá aniquilar a Olimpia de Honduras, club al que le saca una ligera ventaja de 2-1 tras vencerlos en calidad de visitantes. En caso de avanzar, enfrentarán en la siguiente ronda a un equipo que le podría complicar su existencia en el torneo internacional.

El conjunto de Coapa podría enfrentarse en la siguiente fase a Defense Force de Trinidad y Tobago o al Philadelphia de la MLS, donde jugó la estrella del Brasileirao que le redujeron 40% de su sueldo por una gran razón . Los duelos de esta llave se disputarán el 18 y 26 de febrero, por lo que el club mexicano deberá esperar casi 2 semanas para conocer su rival.

El conjunto azulcrema tiene una mínima ventaja sobre el conjunto de Honduras.|Club América

Lo anterior, ya que América y Olimpia se enfrentarán en el segundo duelo este miércoles 11 de febrero en punto de las 7 de la tarde en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde el conjunto azulcrema buscará salir victorioso y aniquilar la serie.

TE PUEDE INTERESAR:



Así fue el partido de ida entre América y Olimpia

Las Águilas se enfrentaron a Olimpia en Honduras, en lo que fue su primer partido después de las bajas de Álvaro Fidalgo y Allan Saint-Maximin. No obstante, el cuadro se comportó a la altura y sacó el resultado, aunque agónico con los goles de Ramón Juárez y Víctor Dávila.

De acuerdo con la plataforma Sofascore, el conjunto azulcrema sacó el resultado en el ocaso del partido, luego del gol al minuto 88 de Ramón Juárez, quien fue considerado el mejor jugador del partido con una calificación de 8.1.

En caso de ganar, el equipo dirigido por André Jardine sumará su cuarta victoria consecutiva tanto en Liga BBVA MX como en la Concachampions, luego de un destrozo inicio de año en el que ligaron 3 encuentros sin ganar y sin marcar.

