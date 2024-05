El probable once del Toluca para enfrentar a las Chivas

Los Diablos Rojos del Toluca iniciaran su participación en la Liguilla del Clausura 2024 de la Liga BBVA MX en contra de las Chivas Rayadas de Guadalajara en la casa del Rebaño Sagrado; dicha serie es la de mayor morbo en los Cuartos de Final debido a que Alexis Vega, actual referente de los Mexiquenses volverá a la que era su casa hasta hace uno meses.

El estratega portugués Renato Paiva vivirá su primera partido de Fase Final con los Escarlatas, por lo que saldrá en busca de un resultado que los ayude a avanzar a la Semifinal del futbol mexicano, por lo que se prevé que use su mejor once titular. En la portería se espera que el elegido sea el brasileño Tiago Volpi, quien ha tenido un gran torneo al disputar todos los minutos posibles, además de anotar cinco goles desde los once pasos.

Te puede interesar: ¡El Rey Midas del futbol mexicano! ¿Cuántos títulos tiene Vucetich?

Chucky Lozano ya se ganó el derecho a ir a ligas de menor rango | En Caliente

¿Cambios en la defensa del Toluca para enfrentar a las Chivas?

En la zaga defensiva se prevé que el lateral derecho sea Brian “Guameru” García y por la izquierda el uruguayo Maxi Araújo y la pareja de centrales serian el paraguayo Juan Escobar y el uruguayo Federico Pereira, ya que el capitán de los Diablos Rojos Valber Huerta sigue recuperándose de una lesión sufrida durante el semestre.

La pareja de medios de contención estaría encabezada por el mediocampista mexicano Marcel Ruiz, quien se ha convertido en dueño y amo de la posición desde su llegada hace un par de campañas, pero su compañero es una de las dudas que tendría Renato Paiva y resolvería hasta última hora decantándose por elegir a Tomas “Toto” Belmonte.

¿Estará Alexis Vega en Guadalajara para enfrentar a las Chivas?

En la parte ofensiva por banda derecha regresaría a la titularidad Juan Pablo Domínguez, por el sector izquierdo elegirían al chileno Jean Meneses y de diez o media punta a Jesús “Canelo” Angulo, todos ellos acompañados de Alexis Vega en un rol de centro delantero.

Te puede interesar: Tigres vs Rayados | La fecha y horario en que se juega la ida de los Cuartos de Final