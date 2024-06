¡RUPTURA TOTAL!: Esteban Ocon arremete contrra su propio equipo

Los ánimos siguen muy acelerados en Alpine, y no parece ser que esto vaya a terminar bien, pues tan sólo han pasado dos semanas del contacto entre Esteban Ocon y su coequipero Pierre Gasly en Mónaco, que fue la gota que derramó el vaso para que el equipo anunciara la salida de Ocon para la próxima temporada, y ya se desató otro descontento.

Cuando Ocon iba en noveno lugar, el equipo le pidió que dejara pasar a Pierre Gasly, ya que él tenía mejores posibilidades de alcanzar a Daniel Ricciardo, que iba en la octava posición.

Ocon acató la petición del equipo, pero al. ver que no iba a ser posible que Gasly adelantara a Ricciardo, Ocon esperaba que le fuera devuelta la posición, y no fue así, por lo que el piloto explotó y arremetió contra su equipo en las entrevistas posteriores a la carrera.

“Tuvimos problemas de energía durante la carrera, pero no es grave. Deberíamos haber sido novenos al final. Cumplí con mi papel, que era respetar las instrucciones del equipo, como siempre he hecho de todos modos”, explicó. “Eso no está bien. Yo hice mi trabajo, no el equipo. Es triste que acabara así al final de la carrera”, añadió

Sólido resultado para Alpine

Más allá de la situación interna, este ha sido el primer fin de semana para Alpine con ambos pilotos dentro de los puntos desde el Gran Premio de Brasil de la temporada pasada, y luego de sufrir demasiados problemas técnicos en lo que va de la campaña.

Ocon reconoció sentirse feliz por la cosecha de unidades, pero recalcó que él debía finalizar noveno. “Estoy contento de haber sumado puntos como equipo, pero habríamos sumado otros tantos si no hubiera dejado escapar a Pierre al final. No sé de dónde vino la decisión, pero hice mi trabajo y eso es lo más importante”, finalizó.