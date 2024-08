Marco Verde revela lo que más admira de Saúl ‘Canelo’ Álvarez

Marco Verde se ha ganado el corazón de todos los mexicanos tras la presea plateada conseguida en tierras parisinas. Uno de los boxeadores que más ha admirado es Saúl ‘Canelo’ Álvarez, a quien le gustaría conocer en un futuro cercano.

“Hemos hablado solamente los mensajes, pero yo siento que próximamente si, ellos saben que ahora estamos con todo esto, pero espero más que nada platicar y conocerlo, Julio César Chávez ya me tocó conocerlo, pero Canelo a ver si en algún futuro me toca saludarlo y poder conocerlo y platicar con él”, dijo el boxeador azteca.

Verde tiene de ídolo a ‘Canelo’

El héroe mazatleco confesó que es lo que más ama del ídolo tapatío y de otros referentes del boxeo mundial.

“Creo que hay bastantes, pero a personas que admiro mucho creo que ha sido Lomachenko, que dos veces ha sido medalla de oro en Juegos Olímpicos, es alguien que admiro bastante, que ha tenido una gran carrera y pues también, como podría ser Óscar Valdés, Canelo por esa disciplina que ha tenido. Pacquiao también, Juan Manuel Márquez, también Floyd Mayweather, son algunos boxeadores que yo admiro mucho”, expresó Verde.

Por otro lado, Marco se refirió a lo conseguido en París y el apoyo recibido por parte de Mary José Alcalá.

“No me lo esperaba, me he dado cuenta que estábamos haciendo las cosas bien y que dimos un impacto, creo que en cada pelea que dimos, dimos todo y dimos un impacto, por supuesto en cada pelea pusimos a toda la afición mexicana y con toda la emoción, con toda la vibra. Siempre estuvo en la final, en Panamericanos también me apoyó bastante, estuvo en mis peleas creo que en dos, si mal no recuerdo, y ahorita en Juegos Olímpicos estuvo en todas. Mari José siempre me ha apoyado y ha estado en cada pelea gritándome, a veces hasta cuando estoy peleando es a quien escucho también, grita mucho y se escucha y siempre, he estado bien agradecido con ella, porque siempre ha ido a mis peleas y siempre me ha apoyado”, sentenció el mexicano.

