La Gran Final de la Copa Oro 2023 se encuentra definida. Luego de la victoria de Panamá frente a Estados Unidos y el triunfo de México ante Jamaica en la instancia de semifinales, el juego por el campeonato del torneo de Concacaf lo disputa la Selección Mexicana contra la escuadra de los 'Canaleros' el próximo domingo 16 de julio.

El compromiso por el título tiene como sede el SoFi Stadium de Los Ángeles, estadio que es casa de los Rams en la NFL y ahora, albergará la Final del torneo.

Resumen: México 3-0 Jamaica | Semifinal Copa Oro 2023

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Precio de los boletos México vs Panamá | Final Copa Oro 2023

Los boletos para la Gran Final de la Copa Oro ya se encuentran a la venta. Con varios precios disponibles, el costo más bajo para adquirir un boleto es de $125 dólares, es decir, poco más de $2,100 pesos mexicanos y alcanzan hasta los $505 dólares, más de 8 mil pesos mexicanos.

Precio de los vuelos México a Los Ángeles

En caso de viajar desde la Ciudad de México a Los Ángeles para asistir al partido por el campeonato de Concacaf, el boleto redondo a California tiene un precio aproximado a los 4 mil pesos en un vuelo que dura aproximadamente cuatro horas sin hacer escalas.

Durante la Copa Oro 2023, la Selección Mexicana estuvo ubicada en el Grupo B de la competencia. Dirigidos por Jaime Lozano, el conjunto nacional fue líder de su sector luego de vencer a Honduras, Haití y caer ante Qatar.

Por su parte, Panamá estuvo en el Grupo C, mismo en el que avanzaron a la etapa de eliminatoria directa tras derrotar a Costa Rica, Martinica e igualar contra El Salvador.

En los Cuartos de Final, México fue el encargado de eliminar a los 'Ticos' y los 'Canaleros' hicieron lo suyo frente al país invitado de Medio Oriente. Finalmente, en las Semifinlaes el equipo panameño dio la sorpresa al dejar en el camino a Estados Unidos y el cuadro comandado por el 'Jimmy' derrotó a los 'Reggae Boyz'.

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