Lo que dicen en Argentina tras la decisión de Santiago Giménez de jugar con México

Santiago Giménez no para de hacer goles en Europa. Este fin de semana, el ‘Bebote’ volvió a marcar con el Feyenoord, en la victoria de su equipo 1-3 ante el Sparta de Rotterdam en el derby de la ciudad, consiguiendo el segundo tanto del encuentro.

Al minuto 70 del partido, el delantero de la Selección Mexicana recibió un pase filtrado, que de primera intensión remató, con su pierna izquierda para marcar el 1-2, y así seguir soñando, junto con su escuadra con el título de la Eredivisie, pues siguen de líderes con 64 unidades, mientras que el Ajax, segundo lugar, tiene 56 puntos.

Esto piensa la prensa argentina de Santiago Giménez

El Diario Olé, resaltó las actuaciones que ha tenido Giménez en el Feyenoord, y destacaron que el ‘Chaquito’ decidió jugar por México, en lugar de Argentina, a pesar de ser llamado a la Sub-23, en el pasado. Cabe mencionar que el ‘Bebote’ nació en dicho país, pero cuando tenía dos años, emigró junto a su padre, Christian Giménez y creció dentro de nuestro futbol.

En la nota destacaron sus declaraciones previas al mundial, cuando confirmó que se sentía más mexicano que argentino. “La elección la hice con el corazón y no con la mente. Mi corazón me dijo que era mexicano y que no tendría por qué representar a un país del que no me sentía con pertenencia”, publicaron de las palabras que dio Giménez.

Además resaltaron que este no es el primer nacido en dicho país que se decanta por otra selección nacional, también mencionaron lo que sucede con Mateo Retegui, quien gracias para Italia: “otro nacido en Argentina gritará goles con otra selección”.

El próximo partido para el Feyenoord de Santiago Giménez

El Feyenoord y Giménez sueñan con el triplete en el Viejo Continente. Con la liga practicamente amarrada, este miércoles se juegan el pase a la Final de la Copa de Países Bajos ante el Ajax de Edson Álvarez y Jorge Sánchez; y el jueves 13 de abril buscarán ventaja ante la Roma en la ida de los Cuartos de Final de la Europa League.